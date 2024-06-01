4月零售跌14.7%遠遜預期 4年最差 政府：去年基數高 協會：逾九成商戶料5月生意跌

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，今年4月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌16.5%，同樣差過市場預期的9.1%。今年首4個月零售業總銷貨值按年跌4.7%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌6.4%。各細分類中，4月只有汽車及汽車零件錄升幅，其餘均跌（見表）。政府昨亦罕有再發新聞稿補充，解釋4月零售受多項因素影響，特別點出去年同期為通關初期，入境旅客逗留時間較長，人均消費較高，撇除農曆新年及聖誕節月份，去年4月零售總額是2019年6月以來最高。其內容相信是想強調，在高基數下令4月零售銷售出現較大跌幅。

去年通關初期派消費券

政府發言人提到，復活節假期令市民消費模式轉變影響明顯，假期大批居民出境，不但影響離港期間本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費；4月天氣不穩定，雨量較平常多亦有一定影響；去年同期在社會疫後復常和消費券支持下消費氣氛暢旺。展望未來，旅客和市民消費模式的轉變會繼續為零售業帶來挑戰，訪港旅遊業復蘇、就業收入增加，以及近期資產回穩會提供支持。政府大力推動盛事經濟和提升市面氣氛亦有幫助。

協會：受旅客消費模式變港人外遊影響

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年4月港人北上及外遊情况較去年更烈，加上天氣惡劣、欠缺內地長假等因素，令4月零售錄低雙位數跌幅，反映零售市道進入非常艱難時間。她指雖然5月迎來「五一黃金周」，但只有少於一成會員表示生意有增長，逾九成會員指錄單至中雙位數跌幅，本地及遊客類別均有明顯跌幅。謝邱安儀稱，電器、食品店、個人護理等類別大概錄單位數至低雙位數跌幅；衣服、健康食品、眼鏡及鐘表珠寶錄近中雙位數跌幅。會員對6月表現悲觀，逾八成會員料生意錄單至中雙位數跌幅。她指零售業艱難主要受兩大因素影響，包括旅客消費模式轉變及港人出外消費，業界希望重新實施深圳居民「一簽多行」；以及與內地政府商議提高內地旅客免稅額，與海南睇齊。

富瑞因應4月數據調整今年港零售銷售預測，認為數據證實該行對港奢侈品銷售疲軟的看法，由預期8月起由跌轉升，改為今年餘下時間將錄跌幅，全年零售銷售額預期由下跌1%調整至下跌7%。