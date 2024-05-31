Salesforce料次季收入增8% 20年來首未達雙位數升幅

【明報專訊】美國雲端軟件商Salesforce（美：CRM）公布，在截至4月底的第一財季，收入按年增長11%至82.5億美元，是2006年以來季度收入首次低於分析師預期。Salesforce預期第二財季收入按年最多僅增8%，這將會是其上市近20年來，首次未能實現雙位數百分比的收入升幅，令市場憂慮商界轉向採用AI工具之際，其能否繼續保持優勢。Salesforce股價昨早段急挫逾兩成，若跌幅不變，將會是20年來最大單日跌幅。。