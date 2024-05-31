洪水橋/厦村第二期 政府收回176公頃地

政府將收回2548幅私人土地（涉及面積約176公頃），以及徵用被27個墳墓和23個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約1.57萬方呎）。上述土地將於公告張貼後3個月（即今年8月31日）復歸或轉歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

料涉新地恒地等相關地皮

據悉，該區第二期發展中，包括兩大龍頭發展商新地（0016）及恒地（0012）的土地，而是次收地範圍包括未來市中心、洪水橋至前海鐵路站一帶，以及以北的住宅和物流等用地，並不影響該區原址換地的申請。發展局本月中曾透露，地政總署在該發展區收到9宗原址換地申請，其中1宗（發展商為億京）已獲接納作進一步處理，餘下6宗涉商業用地、1宗涉住宅用地、1宗涉現代產業用地。

另外，上述土地歸還日期是指土地業權轉歸政府的日期，並非受影響住戶及業務經營者須遷出的限期。根據早前凍結登記所得的資料，洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍內共有1693個住戶及364個業務經營者。按照工程時間表，預計他們須在今年第四季至明年第三季分批遷出。