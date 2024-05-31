HADDON首批92伙 折實均呎1.93萬 較1年前上期高2% 1房折實逾481萬入場

明報記者 江俊洋

紅磡MIDTOWN SOUTH旗下THE HADDON日前上載樓書後，並隨即於昨日公布首張價單。值得留意，THE HADDON首批折實均呎，相對區內同系兩年前推出的必嘉坊‧曦匯折實均呎約2.39萬元雖仍有約兩成折讓，但卻比同區樓齡約9至45年的二手呎價高約兩至五成不等（見表）。恒基物業營業（一）部總經理林達民形容，THE HADDON開價為「眾收成價」，指該盤在MIDTOWN SOUTH系列中，雖然是最靠近前往港鐵紅磡站的行人天橋，地理位置上最佳，但今批定價低於公司心目中價位。

高同區二手呎價兩至五成不等

該盤首張價單涉92伙，包括72伙1房戶、15伙兩房戶、5伙3房戶，實用面積262至430方呎，價單定價534.7萬至947.4萬元，折實價481.23萬至852.6萬元，折實呎價18,368元至20,615元。折實價及折實呎價最低單位，均為6樓J室，實用262方呎1房間隔，定價534.7萬元，折實價481.23萬元、呎價18,368元；另5伙實用430方呎的單位，3房開則，集中於Q室。價單內約27伙1房戶，折實價低於500萬元。發展商向買家提供7項付款方法，若採100天付款計劃可享最高折扣率10%，較建築期付款計劃的4%折扣，前者多6個百分點。

最快明起收票 料端午節長假賣樓

原稱必嘉坊的MIDTOWN SOUTH，屬恒地紅磡大型重建項目，整個項目涉及區內4條街道，包括黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，恒地早於2010年起於上述街道展開項目收購。整個項目地盤面積約11萬方呎，原計劃提供約2800伙，但最新資料顯示，整個項目、9座住宅大樓提供約2440伙，較原來減少約360伙或13%。經過多年後，恒地2022年6月正式推出必嘉坊·曦匯（即MIDTOWN SOUTH第1期），當時首批68伙、折實均呎23,888元；期後亦推出必嘉坊·迎匯及BAKER CIRCLE．GREENWICH，3盤共提供882伙，迄今售出637伙或72%，總套現約38億元。直至最近推出THE HADDON，發展商將整個重建項目改名。