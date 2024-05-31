明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

HADDON首批92伙 折實均呎1.93萬 較1年前上期高2% 1房折實逾481萬入場

【明報專訊】數個新界新盤擬下月部署推售之際，九龍樓花盤亦搶閘登場。樓花期長約16個月、恒地（0012）發展的紅磡全新項目THE HADDON，公布首張價單，涉及92伙，262方呎1房戶折實481.23萬元入場，整批折實均呎近1.93萬元，相比去年7月推售的同系第3期項目、首推折實均呎1.89萬元略高近2%。項目今日正式向公眾開放位於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位，最快明日起收票。市場預期，項目將把握下周末連端午節長假檔期賣樓。

明報記者 江俊洋

紅磡MIDTOWN SOUTH旗下THE HADDON日前上載樓書後，並隨即於昨日公布首張價單。值得留意，THE HADDON首批折實均呎，相對區內同系兩年前推出的必嘉坊‧曦匯折實均呎約2.39萬元雖仍有約兩成折讓，但卻比同區樓齡約9至45年的二手呎價高約兩至五成不等（見表）。恒基物業營業（一）部總經理林達民形容，THE HADDON開價為「眾收成價」，指該盤在MIDTOWN SOUTH系列中，雖然是最靠近前往港鐵紅磡站的行人天橋，地理位置上最佳，但今批定價低於公司心目中價位。

高同區二手呎價兩至五成不等

該盤首張價單涉92伙，包括72伙1房戶、15伙兩房戶、5伙3房戶，實用面積262至430方呎，價單定價534.7萬至947.4萬元，折實價481.23萬至852.6萬元，折實呎價18,368元至20,615元。折實價及折實呎價最低單位，均為6樓J室，實用262方呎1房間隔，定價534.7萬元，折實價481.23萬元、呎價18,368元；另5伙實用430方呎的單位，3房開則，集中於Q室。價單內約27伙1房戶，折實價低於500萬元。發展商向買家提供7項付款方法，若採100天付款計劃可享最高折扣率10%，較建築期付款計劃的4%折扣，前者多6個百分點。

最快明起收票 料端午節長假賣樓

原稱必嘉坊的MIDTOWN SOUTH，屬恒地紅磡大型重建項目，整個項目涉及區內4條街道，包括黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，恒地早於2010年起於上述街道展開項目收購。整個項目地盤面積約11萬方呎，原計劃提供約2800伙，但最新資料顯示，整個項目、9座住宅大樓提供約2440伙，較原來減少約360伙或13%。經過多年後，恒地2022年6月正式推出必嘉坊·曦匯（即MIDTOWN SOUTH第1期），當時首批68伙、折實均呎23,888元；期後亦推出必嘉坊·迎匯及BAKER CIRCLE．GREENWICH，3盤共提供882伙，迄今售出637伙或72%，總套現約38億元。直至最近推出THE HADDON，發展商將整個重建項目改名。

相關字詞﹕林達民 必嘉坊 THE HADDON MIDTOWN SOUTH 紅磡 恒地 新盤

上 / 下一篇新聞

羅兵咸遭國企接連解聘 中石油加入 財政部傳因恒大帳目擬罰10億 創紀錄
羅兵咸遭國企接連解聘 中石油加入 財政部傳因恒大帳目擬罰10億 創紀錄
涉華融問題 德勤遭罰款逾2億北京分所停業
涉華融問題 德勤遭罰款逾2億北京分所停業
機管局首發點心債涉15億 票面息2.93厘
機管局首發點心債涉15億 票面息2.93厘
李澤楷：香港電訊派息率持續穩健
李澤楷：香港電訊派息率持續穩健
彭博：萬科接觸主要銀行 磋商500億貸款
彭博：萬科接觸主要銀行 磋商500億貸款
匯控私銀增聘銀行家攻中東
匯控私銀增聘銀行家攻中東
一脈陽光宜搜科技 同期招股 共集逾4億
一脈陽光宜搜科技 同期招股 共集逾4億
麥樸思轉軚撐中資股 現為入市良機 看好科技相關及致力成國際品牌股份
麥樸思轉軚撐中資股 現為入市良機 看好科技相關及致力成國際品牌股份
恒指連跌3日 見4周低
恒指連跌3日 見4周低
標普：聯想進軍中東 緩解中美政治風險
標普：聯想進軍中東 緩解中美政治風險
保泰人壽：成立至今獲批索償個案逾99%
保泰人壽：成立至今獲批索償個案逾99%
美首季GDP增長下修至1.3% 近兩年最低增長 消費支出較預期弱
美首季GDP增長下修至1.3% 近兩年最低增長 消費支出較預期弱
Salesforce料次季收入增8% 20年來首未達雙位數升幅
Salesforce料次季收入增8% 20年來首未達雙位數升幅
沙特阿美擬增發股票 集資規模或逾780億
沙特阿美擬增發股票 集資規模或逾780億
SK會長「世紀離婚」 法院判前妻獲賠償78億
SK會長「世紀離婚」 法院判前妻獲賠償78億
張兆聰：矽料新產能或停審批 協鑫可留意
張兆聰：矽料新產能或停審批 協鑫可留意
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：中遠國際可續持有
植耀輝：中遠國際可續持有
葉創成：華僑銀行擁三大亮點 列觀察名單
葉創成：華僑銀行擁三大亮點 列觀察名單
技術取勝：海螺水泥或考驗50天線
技術取勝：海螺水泥或考驗50天線
盧駿匡：恒指18200點 或現技術支持
盧駿匡：恒指18200點 或現技術支持
逸東街市變「九龍城寨」迎父親節
逸東街市變「九龍城寨」迎父親節
京東「618購物節」開鑼 推「買貴必賠」活動
京東「618購物節」開鑼 推「買貴必賠」活動
劉思明：超跌股拉動短線反彈 防強勢中字頭續回吐
劉思明：超跌股拉動短線反彈 防強勢中字頭續回吐
周顯：高國債低通脹的奧妙
周顯：高國債低通脹的奧妙
譚新強：羅奇下周來訪 將勸他搬回香港
譚新強：羅奇下周來訪 將勸他搬回香港
湯文亮：做飲食 千祈唔好認阿哥
湯文亮：做飲食 千祈唔好認阿哥
日圓新低 港人購日樓盤划算
日圓新低 港人購日樓盤划算
瓏珀山2期連沽10伙 個別價低兩年前4%
瓏珀山2期連沽10伙 個別價低兩年前4%
內地生租叠茵庭3房 預付一年租涉23萬
內地生租叠茵庭3房 預付一年租涉23萬
台資6680萬購油塘工廈
台資6680萬購油塘工廈
洪水橋/厦村第二期 政府收回176公頃地
洪水橋/厦村第二期 政府收回176公頃地
蔡宏興退休 張利民接華懋CEO
蔡宏興退休 張利民接華懋CEO