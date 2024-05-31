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經濟
2024年5月31日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
羅兵咸遭國企接連解聘 中石油加入 財政部傳因恒大帳目擬罰10億 創紀錄
涉華融問題 德勤遭罰款逾2億北京分所停業
機管局首發點心債涉15億 票面息2.93厘
李澤楷：香港電訊派息率持續穩健
彭博：萬科接觸主要銀行 磋商500億貸款
匯控私銀增聘銀行家攻中東
一脈陽光宜搜科技 同期招股 共集逾4億
麥樸思轉軚撐中資股 現為入市良機 看好科技相關及致力成國際品牌股份
恒指連跌3日 見4周低
標普：聯想進軍中東 緩解中美政治風險
保泰人壽：成立至今獲批索償個案逾99%
美首季GDP增長下修至1.3% 近兩年最低增長 消費支出較預期弱
Salesforce料次季收入增8% 20年來首未達雙位數升幅
沙特阿美擬增發股票 集資規模或逾780億
SK會長「世紀離婚」 法院判前妻獲賠償78億
張兆聰：矽料新產能或停審批 協鑫可留意
港元定存高息精選
植耀輝：中遠國際可續持有
葉創成：華僑銀行擁三大亮點 列觀察名單
技術取勝：海螺水泥或考驗50天線
盧駿匡：恒指18200點 或現技術支持
逸東街市變「九龍城寨」迎父親節
京東「618購物節」開鑼 推「買貴必賠」活動
劉思明：超跌股拉動短線反彈 防強勢中字頭續回吐
周顯：高國債低通脹的奧妙
譚新強：羅奇下周來訪 將勸他搬回香港
湯文亮：做飲食 千祈唔好認阿哥
日圓新低 港人購日樓盤划算
HADDON首批92伙 折實均呎1.93萬 較1年前上期高2% 1房折實逾481萬入場
瓏珀山2期連沽10伙 個別價低兩年前4%
內地生租叠茵庭3房 預付一年租涉23萬
台資6680萬購油塘工廈
洪水橋/厦村第二期 政府收回176公頃地
蔡宏興退休 張利民接華懋CEO
技術取勝：海螺水泥或考驗50天線
【明報專訊】農行3.3元初見支持（圖）
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