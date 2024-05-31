葉創成：華僑銀行擁三大亮點 列觀察名單

去年大中華私銀業務收入倍增

華僑銀行集團行政總裁黃碧娟是土生土長的香港人，1983年香港大學社會科學系畢業後、1984年加入銀行界，曾在本港大型銀行任職高層多年，是次由她領導華僑銀行集團管理團隊進行的業務介紹，筆者認為有三大亮點，該股亦值得作為投資觀察名單。

華僑銀行集團的三大亮點：（1）香港分行持續拓展宏富理財業務以吸引高端客戶，去年宏富理財客戶數目按年增長47%，佔整體客戶比例由前年的13%增加至18%；宏富理財去年資產管理規模（AUM）按年增長29%，佔整體AUM比例由前年的72%增加至81%。晉身成為華僑銀行宏富理財客戶資格為維持100萬元存款及投資。（2）旗下私人銀行新加坡銀行去年大中華業務收入按年勁升近倍，由於估計亞洲在2030年前將有2.5萬億美元財富由上一代傳承至下一代，對相關財富規劃有很大需求，該業務未來增長前景理想。（3）是集團去年11月成功研發「OCBC ChatGPT」應用程式（Apps）予全球近3萬名員工使用，藉着人工智能提升生產力，創當地銀行業界先河，至今亦成效理想。

經歷恒指2020年至2023年歷史性連續4年按年下跌後，筆者兩星期前在本欄發表題為「從星政權交接看投資港股」的文章，指將新加坡上任總理李顯龍追求卓越的治國理念套用於投資市場，認為要在港股長期投資取得理想回報，需要的同樣是卓越，而非普通、合格或平均，過程中除了要審慎選股外，適時買賣亦十分重要；分散投資至本港以外其他股市，以及至股票以外的資產，也屬不可或缺。筆者目前認為，華僑銀行集團上述三大業務亮點表現均屬卓越，可望成為未來盈利增長動力，值得密切留意。

市盈率僅9.1倍 息率5.7厘

估值方面，根據彭博數據，以華僑銀行集團昨日收市價14.39坡元計，市盈率9.1倍，息率5.7厘，也屬吸引。

[葉創成 創富倉]