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經濟

標普：聯想進軍中東 緩解中美政治風險

【明報專訊】標準普爾發表報告指出，聯想集團（0992）或於未來兩年內因中美地緣政治風險上升而面臨挑戰，但相信聯想生產多元化和進軍中東的計劃應能緩解這些風險。

生產線集中中國

關稅出口限制增支出

該報告提及，聯想的35家工廠遍布全球，惟大部分生產集中在中國，尤其個人電腦（PC），而美國或歐洲監管機構在PC進口或晶片採購的新關稅或出口限制，可能大幅增加聯想的資本支出或運營支出。戴爾（DELL）與惠普（HP）等其他電腦製造商正面臨類似風險。

標普估計，若運營支出增加約3億美元或智能設備業務集團（IDG）經營利潤率下降60個基點，並每年發生，將觸發該行降級條件，即淨債務佔EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）比率達到1倍。

該行認為，聯想日前提出發行20億美元零息可換股債券和認股權證的影響，將取決於其用途。

假設成功發行，而且剩餘資金用於再融資，估計未來兩年經調整後的淨債務佔EBITDA比率將略低於1倍。發行3年後，如果可換股債券和認股權證被行使，槓桿比率或會大幅下降。

標普又表示，對聯想2025/26財年收入預測大致保持不變，增長率分別為7%和9%；當中略為下調2025財年PC收入預測，但基礎設施解決方案集團（ISG）的較高收入有助抵消。

該行續稱，ISG收入或在2024財年8.5%的下跌後有更強勁反彈，但或因投資AI服務器而仍然錄得虧損。

另外，標普將2025/26財年EBITDA利潤率預測由6.9%下調至6.4%，反映高毛利的IDG收入佔比減少，以及新AI產品以致的較高銷售和營銷成本，換言之，該EBITDA預測意味着2025/26財年的淨債務佔EBITDA比率將為0.9倍。

相關字詞﹕中美角力 聯想 標普

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