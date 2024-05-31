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經濟

恒指連跌3日 見4周低

【明報專訊】環球債息高企，引發投資者憂慮，港股跟隨外圍跌勢，在期指結算日曾跌逾300點，恒指收報18,230點，跌246點，見4周低，連續3日下跌。大市成交微增，金額續逾千億元。北水連續第11日流入，但金額較上一交易日減35%。有證券界人士稱，港股目前仍在升市後的調整當中，技術上仍會下跌，但跌幅未必太大，六月份有望再向上，惟需要成交增加配合。

全日高低波幅375點 為4周最大

大市低開53點後，早段曾倒升最多60點，重上18,500點水平，高見18,537，但高位缺乏承接，指數再掉頭下跌，午後一度最多跌313點，低見18,163點，全日高低波幅達375點，波幅為4周最大。收市報18,230點，是5月2日後收市新低。恒指連跌3日，累挫597點。國指跌1.4%，科指跌0.3%。

大市全日成交1255億元，較上日增加1.88%。北水淨流入44億元，較上日減少35%。騰訊（0700）及工行（1398）分別錄北水淨買8.3億元及6.8億元。惟盈富基金（2800）錄北水淨沽13.68億元，全日成交居首，達89.8億元。

重磅科網股受壓，美團（3690）跌3.4%，為表現最差科指成分股；騰訊、阿里巴巴（9988）及小米（1810）跌不足1%。內房股向下，龍湖（0960）、華潤置地（1109）及新城發展（1030）跌2%至3%。

資金追捧芯片相關股，中芯國際（0981）逆市升近半成；舜宇光學（2382）升6%，為表現最好兩隻藍籌股。華虹半導體（1347）亦升4%。

分析：大市愈早回吐 對後市愈有利

獨立股評人郭思治表示，港股技術上仍會下跌，但他不太擔心，認為跌幅不會太大，因部分藍籌股價仍然硬淨，就算內銀續調整，仍屬正常回調。港股自4月19日的低位16,044點，升至5月20日的高位19,706點，4周已升3662點，大市愈早回吐，對後市愈有利，「既然五（月）不窮，希望六（月）都不絕，除非有黑天鵝事件，六月有機會再上」。若美股持續反覆向下，更有利港股，「基金在美股賺了很多錢，只要將很少部分搬過來港股部署，已令港股有很大浪花。」

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