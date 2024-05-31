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經濟

匯控私銀增聘銀行家攻中東

【明報專訊】匯控（0005）中東及北非私人銀行主管Aladdin Hangari在彭博社訪問表示，因應愈來愈多富豪移居中東，該行正在積極拓展業務，去年增聘100名銀行家，未來數個月會進一步招聘，將有助他們在未來5年增加客戶資產60%，現時業務管理850億美元資產。

冀未來5年增加客戶資產60%

Hangari稱，匯控在所有關鍵市場都有強大業務，與現有客戶之間還有很多合作空間，同時也有吸引新客戶的潛力。他們對於人才，尤其是頂尖人才的需求相當強勁，由於沙特規模龐大，連同阿聯酋、科威特和卡塔爾，都是所有私人銀行的關鍵市場。

匯控在亞洲有強大業務運營，將有助在海灣地區吸引更多富裕投資者業務。Hangari稱明顯見中東對亞洲投資，以及亞洲對中東的投資都很感興趣，希望匯控成為投資和貿易資金流的中心。

匯控在亞洲財富管理業務相當著名，但在中東地區則落後於瑞士同業。該行2022年於阿聯酋開設了在岸私人銀行，服務持有逾200萬美元可投資資產客戶，去年當地來自新客戶的資產增長51%。

Hangari在去年從瑞信轉投匯控，他曾是瑞信財富管理業務高級主管，亦是卡塔爾王室主要客戶關係經理。去年匯控亦從瑞信聘請一系列人才，擴大匯控在卡塔爾、科威特和沙特阿拉伯等地的業務。

另一方面，彭博報道，摩根士丹利聘請匯豐前離岸中國業務市場主管Edwin Lim擔任亞洲私人財富管理業務的董事總經理及銷售經理。

相關字詞﹕私人銀行 中東 匯控

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