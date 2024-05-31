李澤楷：香港電訊派息率持續穩健

董事總經理許漢卿補充，公司派息主要根據現金流決定，作為電訊公司會較着重基礎建設投資，例如光纖網絡、5G網絡的投資早已進行，在會計制度上需時間分攤折舊，故盈利未必與現金流一致。翻查公司業績，香港電訊截至去年12月底止的經調整資金流錄得57.98億元，按年增加3%，當中年內已付融資成本淨額上升77%至15.58億元；明年到期的銀行貸款及債券，分別有3.96億美元（約30.9億港元）及5億美元（約39億港元）。

籲多留港消費 提振經濟

另外，有股東希望公司能夠推出優惠的手機上網計劃，供經常北上港人使用。李澤楷指出公司已推出「一卡兩號」，亦有相關數據計劃提供予客戶，但他呼籲港人可多留港消費，提振本港經濟。

李澤楷昨出席電盈（0008）股東會時重申對香港非常有信心，認為香港過去幾十年經歷跌宕起伏仍能挺過去。有股東引述英國智庫《經濟學人》報告顯示香港排行第9，新加坡排首名，李澤楷稱「以前話我哋世界第一，可能高估咗；𠵱家話我哋世界第七、第九，亦可能低估咗，所以我不會過份擔心。」他又認為現在社會氣氛特別融洽，有利於經濟持續發展，對香港前景有信心。