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經濟

羅兵咸遭國企接連解聘 中石油加入 財政部傳因恒大帳目擬罰10億 創紀錄

【明報專訊】中國恒大（3333）被中國證監會裁定在2019年及2020年共虛增收入5640億元（人民幣，下同），時任恒大核數師羅兵咸永道（內地稱普華永道）擬被處以破紀錄罰款，彭博引述知情人士稱，財政部正考慮對羅兵咸作出行政處罰，包括可能罰款最少10億元，甚至暫停羅兵咸內地部分業務。同時，羅兵咸正爆客戶辭退潮，單計過去一個月至少失去13家國企或具國家背景的客戶，包括昨天公布的央企中石油（0857）（見表）。

5月13家國家背景企業換走羅兵咸

報道稱，隨着恒大於3月被中證監裁定造假數，中國當局開始調查羅兵咸在恒大會計做法上扮演的角色，一名知情人士表示，財政部可能最快本周宣布對羅兵咸的行政處罰決定，後者可能面臨至少10億元人民幣的罰款，這將遠超2023年中國對德勤處以的2.12億元罰款，勢將創下中國對會計事務所開出的單張罰單紀錄。知情人士又稱，財政部的行政處罰可能還包括暫停羅兵咸在內地部分業務，處罰決定尚未最終確定，仍存變數。

在上海註冊的普華永道中天會計師事務所，屬於羅兵咸全球網絡一部分，是恒大地產2019年和2020年的審計師。羅兵咸擔任恒大的審計師已有十多年，至2023年1月辭任，恒大稱是因為與審計相關分歧。財政部未回覆彭博尋求置評請求，本報記者向羅兵咸查詢至截稿前未獲回覆。

招商局中海外宏洋等建議聘任羅兵咸

另外，涉及恒大相關調查後，羅兵咸接連失去多家中國大客戶，據本報統計，過去一個月該行至少流失了13家國企或具國家背景的客戶。雖部分純綷因羅兵咸的任期已超出國企規定最長期限所致，但亦有如中石油昨日指出，因為近期有關審計行業相關監管事項，取消委任羅兵咸為核數師之議案，而且未有公布代任核數師公司建議，和旗下昆侖能源（0135）日前公布情况相同。近日其他羅兵咸流失的客戶包括有中國人保（1339）、中國中鐵（0390）等，其中招行（3968）於去年9月披露，計劃聘請羅兵咸為新核數師，但本周突然改稱聘請安永。不過，值得留意是近期亦有國企建議聘任羅兵咸為新任核數師，包括招商局港口（0144）、招商中國基金（0133）、四川成渝高速（0107）及中海外宏洋（0081）。

彭博數據顯示，四大會計師事務所中，羅兵咸是在香港上市的內地房企最常使用會計師事務所之一，但近年羅兵咸已退任至少10家中國房地產公司的審計師職務，包括融創中國（1918）、世茂集團（0813）等。

明報記者

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