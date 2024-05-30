高力國際周群：房企投資非房產業務成趨勢

高力國際亞洲區董事兼香港商業評估主管周群在專訪中表示，她於兩年多前加入集團，個人在企業評估此行業有近15年經驗。她形容，具備眾多房地產客戶的高力國際，發展企業評估業務屬「一雞兩味」，可望事半功倍，「高力國際有這麼多房地產客戶，這些客戶有不同需求，他們除了房地產業務外，也會發展非房地產業務，尤其是新興產業業務，甚至在後者設有投資團隊，這些業務便可以由我們來進行估值。」

實力內房企業投資幹細胞公司

周群表示，高力國際目前為一家內地房地產企業所投資的幹細胞公司進行商業評估，「這間內地房地產企業實力雄厚，債務對股本比率比較低，具有很強持貨能力，即使近年房地產市場不景氣，旗下物業不像之前一樣暢銷，集團也不會賤賣，等市况好轉後再善價而沽。正正因為實力雄厚，該內房企業近年投資不少新興產業，例如我們目前進行企業估值的幹細胞公司。」

杭州近年致力發展生物科技產業，孕育出泰格醫藥（3347）等多家大型生物科技公司，周群透露，上述評估的幹細胞公司總部位於杭州附近，業務亦頗有特色，「嬰兒出世時會有胎盤及臍帶，不少情况下會被丟棄；這公司與醫院合作，取得胎盤及臍帶，相關血液可以提煉很濃縮的幹細胞，用來研究醫治不孕不育等類型的疾病。」她續說，內地有不少生物科技園區，由零開始到成功研發創新藥往往需要5年至10年，此過程中需要很多臨牀測試，很多時候亦需要與醫院合作才可找到病人測試。

希慎投資新風天域握醫療商機

周群續說，不少本港地產股亦有分散投資至非地產業務，例如希慎（0014）也有投資醫療業務。希慎於去年年報指出，透過對新風天域集團的少數股權投資，希慎得以參與內地快速增長醫療保健行業，充分把握當地對優質醫療保健設施及服務殷切需求的機遇。新風天域集團為內地私營醫療服務供應商，於全國營運急症醫院、線上醫院、康復及老年醫院、腫瘤中心、非住院護理中心、門診診所、家庭健康網絡、醫生社群、培訓中心和健康保險服務，去年業務繼續增長。

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