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經濟
2024年5月30日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
領展可分派總額增逾6% 股價倒升 旗下商場主打民生 不太擔心北上消費
恒指再挫344點 跌至3周低位
在岸人民幣見7.2498 逾半年新低
港零售基金首季淨流入296億 扭轉連續兩季淨流出
正利虛假交易案 3人操控罪成 還押候判
聯想發20億美元零息可換股債 引入沙特主權基金 擬當地設地區總部生產設施
京東阿里發CB作回購 聯想主要償債補充營運資金
富衛首季新業務價值增17%
彭博：涉恒大審計問題 羅兵咸失6中國客戶
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阿里影業全年轉賺2.8億
外電：美的申港上市 中證監提質詢
IMF上調中國經濟增長預測 首季表現強勁 料今年增5%
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張兆聰：領展基本因素轉差成隱憂
人民幣定存高息精選
技術取勝：比亞迪回升或挑戰230元
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劉思明：港股隨外圍向下 強勢股將逆市顯韌性
周顯：派息的財技
湯文亮：買銀主盤應考慮加條款
BELGRAVIA本月罕見兩蝕讓 裕泰興家族5000萬沽4房戶 不足4年實蝕26%
官方樓指按月升幅收窄至0.29% 兩月累升2%
HADDON最快今開價 首批料涉90伙
宏安伙趙朗逾億放售 屯門天生樓1樓商舖
一城兩房九七貨1.3萬租出 回報7厘
瑞銀財富管理呂子杰：內房有望回穩 調高中國指數目標
高力國際周群：房企投資非房產業務成趨勢
劉思明：港股隨外圍向下 強勢股將逆市顯韌性
【明報專訊】港股昨天跟隨外圍股市向下，但整體沽壓不算太大。正如日前指港股短線料受外圍股市左右，惟真正強勢股於逆市將顯示出韌性。
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領展可分派總額增逾6% 股價倒升 旗下商場主打民生 不太擔心北上消費
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