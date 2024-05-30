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經濟
國際金融

IMF上調中國經濟增長預測 首季表現強勁 料今年增5%

【明報專訊】隨着中國首季經濟增長較預期強勁，加上政府近期加大對房地產市場的扶持力度，國際貨幣基金組織（IMF） 上調了今明兩年對中國的經濟增長預測。IMF最新估計，中國今年GDP增長5%，較4月的預期上調0.4個百分點，最新預測與中國政府的5%增長目標一致。IMF預期，這經濟增長趨勢仍將持續，並將中國明年的GDP增長預測，由4.1%上調至4.5%。

雖然中國房地產市場低迷影響內需，中國第一季GDP按年增長5.3%，勝於預期。市場對中國的信心初步回升，大行紛紛上調對中國的經濟增長預期。高盛將中國今年的GDP增長預測，由4.8%上調至5%；花旗由4.6%上調至5%；摩根大通由5%上調至5.2%；瑞銀亦由4.8%上調至5.2%。

籲調動中央資源 保護爛尾樓業主

IMF上調中國經濟增長預期前，IMF官員對中國進行了為期一周的訪問，與中國財金官員會晤，其對中國前景較此前預期樂觀。IMF第一副總裁Gita Gopinath本周向彭博社稱，確實看到中國消費正在復蘇，但仍有長遠的路要走。她說，雖然中國的公共投資仍然強勁，但私人投資疲弱，這主要受房地產行業疲軟所影響。

在IMF周三的聲明，Gopinath表示，當務之急是調動中央政府資源，保護購入爛尾預售房的業主，並確保樓宇盡快落成交樓。

中國政府本月早前宣布提振房地產市場的新措施，放寬置業者的首期要求，並由人民銀行設立規模達3000億元人民幣的保障性住房再貸款，支持地方國有企業收購建成未售的商品房，將其轉為保障性住房。Gopinath的聲明肯定了中國政府為房地產市場所作的努力，但認為仍有更多工作要做，建議財政政策應優先考慮為房地產行業提供「一次過中央財政支持」，並認為低通脹環境意味仍有進一步放寬貨幣政策的空間。

低通脹意味仍有放寬幣策空間

Gopinath稱，過去幾十年，中國的經濟發展矚目，但增長阻力已經出現，除了房地產行業不景，還有地方政府債務等風險。展望未來，受人口老化和生產效率增長放緩的拖累，IMF預計到2029年，中國經濟增速將放緩至3.3%。

對於中美角力加劇，IMF表示，正評估美國最近對中國頒布的關稅政策影響，恐這些措施令貿易碎片化加劇，對全球產生負面影響。美國政府本月早前宣布向價值180億美元中國進口商品加徵關稅，涉及電動車、晶片、太陽能電池、鋼鐵、鋁等產品，並同時保留前總統特朗普時期，對價值超過3000億美元的中國貨品所徵收的關稅。

IMF指出，各國的限制性貿易政策正在增加，單在去年全球已實施約3000項新的貿易限制，是2019年數量的3倍，令全球貿易面臨的風險增加。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 消費 房地產 預測 中國 國際貨幣基金組織（IMF）

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