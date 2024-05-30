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經濟

彭博：涉恒大審計問題 羅兵咸失6中國客戶

【明報專訊】羅兵咸永道（在內地稱為普華永道）因涉中國恒大（3333）審計問題而陷入流失客戶潮，彭博表示，羅兵咸單在5月已流失多家中國客戶，計及中國人民保險（1339）昨宣布，委任安永接替退任的羅兵咸永道作為公司的核數師後，羅兵咸月內流失最少6家中國客戶。

人保昨委任安永為核數師

中國人民保險昨公布建議更換會計師事務所，並指已與普華永道就改聘會計師事務所事宜達成一致意見，普華永道已確認無任何其他事項須通知公司股東，董事會確認有關更換會計師事務所事宜並無任何其他事項須通知公司股東。彭博報道，中國太平（0966）、中國中鐵（0390）、華大科技和東鵬飲料等公司月內也都更換新核數師接替羅兵咸永道。

報道稱事件顯示羅兵咸永道面臨挑戰，因監管機構正在審查其對中國恒大相關事務中的審計職責。中國恒大今年被中證監裁定造假數，誇大內地收入近800億美元，時任核數師羅兵咸永道的責任問題惹關注，上周英國《金融時報》報道羅兵咸永道的合伙人擔心該行可能遭四大會計師事務所有史以來的最高罰款，恐怕其他跟進制裁陸續有來。近年來，普華永道退任至少10家中國房地產公司的審計師職務，包括融創中國（1918）、世茂集團（0813）、遠洋集團（3377）和雅居樂（3383）。

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