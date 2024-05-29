景順全球投資級共同負責人文家輝：經濟進停滯期 利好投資級債

文家輝在管理景順環球高評級企業債券基金時，採取主題投資的方法，選債策略亦由上而下和自下而上互相配合。他認為，有些基金在配置上會以「基準」作考慮，故會在美國信貸配置比重接近60%（即以美國為核心的基金），但該基金會在區域分配上傾向多元化。當問及其投資策略時，他表示透過企業資產負債表實力及估值（信貸風險息差）來判斷，從而力求避免違約風險並盡量減少評級下調風險。

歐洲信貸債券息差吸引

基金組合配置主以中長期為主，現時在信貸周期差異化的主題下，就地區而言，更傾向於歐洲發行人。歐洲信貸債券主要是息差吸引，雖然市場擔心歐洲增長前景嚴峻，但從資產負債表的槓桿水平來看，歐洲企業負債屬保守，他看好銀行業就是上述原因，而歐洲地區則看好意大利。至於板塊方面，文家輝看好的主題包括金融業、能源及科技等；看好能源行業，當中偏好業務遍佈從鑽井到消費者之上下游活動的垂直一體化能源企業。而選擇企業時會盡量避開因地緣政治、經濟增長造成的油價波動影響 。

基金投資組合會採取宏觀疊加對冲（macro overlay type hedges），例如，其中一個策略是透過CDS指數的認沽期權做風險對冲，當預期經濟進入低迷周期，違約及評級下調的情况會加劇。文家輝認為，主題式投資方法有助降低風險，因不會集中於某個發行人，從而降低特殊風險。此外，景順擁有強大研究分析部門，對組合或將放入組合的債券做專有信貸評估，以減低違約風險。他表示，自去年10月中旬以來，息差一直表現理想，於此環境下，故繼續偏重高質素收益型資產。此外，近期文家輝有秩序地減持非金融業美元計價長期債券，他認為此類債券估值開始變得略高。

減持非金融業美元計價長債

近期市場資金流入債券市場，該基金亦投資於短期利差交易，同時小幅配置於政府債券，以便息差機會出現時重新部署相關資金，同時繼續為基金創造收益。由於減息周期未有明確時間表，在避險市况下，企業債券的價格通常與同組別政府債券呈負相關關係。他利用利率期貨以增持存續期，這意味着毋須透過買賣相關債券來降低該市場的持倉，因為頻繁交易可能會產生高昂的成本。他看好債券前景主要是認為經濟周期從滯脹階段（stagflation）向停滯階段（stagnation）過渡，即需要面對抗通脹和低增長的環境，此環境利好全球投資級別債券等高質素的存續期敏感型資產。文家輝認為，央行政策已經觸頂，下一步將會放寬，因而將支撐息差及存續期。他相信現時是鎖定高質素資產類別高收益的理想時機。

行業偏重金融業

此外，考慮到信貸結構性買方（例如養老金）已實現超額融資，投資配置將從股票擴展至債券，而且保險公司亦因收益率及償付優勢而將目光投向債券，技術因素亦呈正面。地區方面，就估值而言歐洲及英國較美國更具吸引力。他還認為，美國企業將更傾向於透過資本投資及併購增加槓桿，且增長保持趨勢，促使持續減持美國債券。由於之前提到偏重金融業投資，該基金持有美國銀行並集中於六大銀行。因此，基金未持有美國地區銀行；非金融業方面，則重點關注受周期影響較低的優質債券。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]