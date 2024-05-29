全新商場元點 加點即將開幕

零售總樓面120萬呎 達430間店

元點YOHO MIX為YOHO Hub II 基座商場，佔地約11萬方呎，主打年輕人路線，提供特色食肆和音樂藝術廣場，將來會定期舉辦主題展覽、市集等。商場連接毗鄰的形點I、形點II，並設多項特色設施及「打卡點」；其中連接港鐵站及商場的天橋，增加了數碼互動元素，命名為「YOHO光影長廊」。

戶外綠化空間具環保意識

此外，商場亦增設具互動元素的「戶外廣場Mix Hall」、綠化空間「白鷺花園」，戶外綠化面積逾3000方呎，洋溢環保意念，以及遊樂場「棒棒糖公園」，料可吸引一衆年輕人及小朋友。

至於加點YOHO PLUS，由交通廣場翻新而成，佔地4萬方呎，定位為教育城，將設有多家教育中心；此外，商場亦將有多個美容及健康品牌進駐，切合一家大小的需要。

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