YOHO Hub II 鄰近元朗站 商場雙優勢

已屆現樓 九成屬兩房三房設計

The YOHO Hub II由兩座物業組成，為第6座和第8座，共提供939伙，戶型涵蓋1房至4房，實用面積介乎336至1035方呎，其中兩至3房戶佔約九成，而4房戶只設1伙。屋苑地理位置方面，毗鄰港鐵元朗站外，亦鄰近形點、元點等區內大型商場，起居生活和交通相當便利。

主人房設曲尺窗 採光度佳

今次介紹的現樓示範單位，包括3房及兩房戶型，其中第8座30樓J室，實用面積639方呎、3房1套及開放式廚房間隔，連23方呎露台。

設計師在玄關位增設鞋櫃，附採落地鏡面設計，方便住戶外出前調整妝容。房間方面，主人房設曲尺窗，另一邊為工作平台，可增加空氣流通，套廁配備浴缸；單位其中一間房間改裝為書房，各房間座向皆相同，外望元朗市景。

單位屬開放式廚房，配淺灰色櫥櫃加上白色雲石，格調時尚優雅

至於第8座30樓H室，實用面積901方呎、3房連套房及儲物房等設計；大廳呈長形設計，客飯廳分明，空間感十足。單位為梗廚設計，適合愛下廚的戶主，梗廚門後設連洗手間小空間，可用作工人房。與上述J室相似，3間房座向均相向，可望城景。

最後一個3房示範單位，為第8座30樓C室，實用面積534方呎，開放式廚房設計，房間座向相向。

會所室內及園林面積25萬呎

兩房現樓示範單位為第8座30樓A室，實用面積467方呎，客廳不設玄關位，空間靈活實用；開放式廚房配搭淺灰色櫥櫃，電器收納在櫥櫃內，儲物空間充足。兩間房間四正實用，配備曲尺窗，增加室內採光度，主人房可放置雙人牀、小櫃及落地衣櫃。

YOHO HUB II屬YOHO系列首個採雙住客會所的項目，包括「Club Vim」及「Club Vis」，室內及戶外園林面積共約25萬方呎，主要康樂設施包括健身室、兒童天地、工作室和泳池等。

不過，項目對出為青山公路（元朗段），部分單位或受行車聲浪影響，買家需留意。

明報記者 周悅蜓

攝影 鄧家烜、劉焌陶

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