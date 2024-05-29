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經濟

香港地產

首創（香港）有限公司逾億放售美銀單位

【明報專訊】再有業主放售商廈物業，中原（工商舖）首席分區營業董事唐苑雯表示，獲委託出獨家代理出售金鐘美國銀行中心16樓13至18室，面積約4397方呎，意向呎價約2.5萬元，即放售價約1.099億元；物業將以現狀交吉形式出售。據悉，上述物業由首創（香港）有限公司或有關人士持有，該公司2006年3850萬元購入，若以意向價售出，帳面獲利約7140萬元或1.85倍。

南商金融中心車位兩年蝕四成

另資料顯示，長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，最新錄4宗車位成交，原業主為同一人，具內地背景，售出4個車位共套現562.8萬元，較購入價860萬元，帳蝕約297.2萬元或35%。其中位於B2層單號車位，最新以142萬元易手，較2022年6月時以230萬元，低88萬元或38%，是4宗車位成交中，蝕幅較高的個案。

商舖市場方面，有元朗民生舖錄蝕讓成交，市場消息指元朗鳳攸東街9號好順意大廈地下13及14號舖，13號商舖面積385方呎，成交價1100萬元，呎價28,571元；原業主2014年9月1200萬元購入，持貨逾9年，帳蝕約100萬元或8%。14號舖面積294方呎，最新以900萬元易手，呎價30,612元；原業主2014年9月1100萬元購入，持貨逾9年，帳面蝕約200萬元或18%。

相關字詞﹕荔枝角道888號 北京首創生態環保集團 美國銀行中心

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