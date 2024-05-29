緹外4房分層2.16億沽 實呎5萬

已屆現樓、由香港興業（0480）及希慎（0014）合作發展的大埔露輝路林海山城，亦新錄第10座3樓B室成交，實用面積1568方呎，4房雙套間隔，成交價2900萬元、呎價約1.85萬元，據成交記錄冊顯示，買家採用90天現金付款計劃，並享有車位認購權。項目本月至今累售3伙、吸金近6500萬元。

天鑄撻訂貨4583萬重售 實呎3.25萬

近期主力推售新界西北新樓盤的新地（0016），同系何文田天鑄本月錄撻訂的第8座25樓C室，最新以4582.5萬元售出，實用面積1410方呎4房雙套間隔，呎價3.25萬元，買家成交期為120日。資料顯示，上述單位於2018年入市，當時成交價5492.87萬元、呎價3.9萬元，買家享有長成交期，並支付至少5%訂金、即約275萬元料遭發展商沒收。值得留意，是次新成交價較2018年售出的價錢低約910萬元或逾16%，主要是買家付款方法不同所致。

另外，同為何文田區鷹君（0041）及港鐵（0066）合作發展的朗賢峯，項目第IIA期再連沽4伙，共吸金逾9000萬元。