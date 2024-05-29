緹外4房分層2.16億沽 實呎5萬

【明報專訊】綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累錄逾1300宗，交投氣氛放緩下，市場仍錄超級豪宅新盤成交，其中嘉里（0683）發展的九龍半山龍駒道豪宅緹外，自4月初以6億元售出1伙頂層複式戶後，相隔逾1個月後再有成交，最新以招標形式沽出第1座3樓A室分層戶，單位實用面積4315方呎，4房4套連雙工人房間隔，連2個車位，以2.16億元成交，實呎約5萬元，為項目今年第8宗成交。緹外僅提供64伙，包括61個單位及3座院墅，項目自2022年10月起銷售，迄今累售13伙，總成交金額為49.6億元，平均成交實呎約6.5萬元。
已屆現樓、由香港興業（0480）及希慎（0014）合作發展的大埔露輝路林海山城，亦新錄第10座3樓B室成交，實用面積1568方呎，4房雙套間隔，成交價2900萬元、呎價約1.85萬元，據成交記錄冊顯示，買家採用90天現金付款計劃，並享有車位認購權。項目本月至今累售3伙、吸金近6500萬元。
天鑄撻訂貨4583萬重售 實呎3.25萬
近期主力推售新界西北新樓盤的新地（0016），同系何文田天鑄本月錄撻訂的第8座25樓C室，最新以4582.5萬元售出，實用面積1410方呎4房雙套間隔，呎價3.25萬元，買家成交期為120日。資料顯示，上述單位於2018年入市，當時成交價5492.87萬元、呎價3.9萬元，買家享有長成交期，並支付至少5%訂金、即約275萬元料遭發展商沒收。值得留意，是次新成交價較2018年售出的價錢低約910萬元或逾16%，主要是買家付款方法不同所致。
另外，同為何文田區鷹君（0041）及港鐵（0066）合作發展的朗賢峯，項目第IIA期再連沽4伙，共吸金逾9000萬元。