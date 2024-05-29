明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

YOHO WEST加推151伙周五賣

【明報專訊】新界西北新盤戰持續，新地(0016)本月以現樓形式發售元朗The YOHO Hub II，經過兩輪銷售後，市場正期待同系屯門NOVO LAND 第3B期即將登場之際，旗下位於天水圍另一新樓盤YOHO WEST，日前突擊上載新價單、涉151伙，兩房折實520.4萬元入場，折實呎價1.21萬元起，上述單位落實於周五發售。

新地YOHO WEST 新推出的第7號價單，涉151伙，實用372至696方呎，涵蓋兩房至3房間隔，包括少量連平台特色單位，亦不乏中高層單位，價單定價為601.59萬至1273.86萬元，以最高折扣率13.5%計，折實價由520.4萬至1101.9萬元，折實呎價12,110至16,740元。發展商敲定周五於南昌站V Walk發售上述151伙，準買家需於明日前遞交購樓意向登記，售樓當日進行抽籤揀樓。去年底推出的YOHO WEST，當時項目首張價單涉280伙、折實均呎10,888元，較同區同系2022年9月推出的Wetland Seasons Bay第3期，首批折實均呎14,187元低約23%。

尚逸最快下月推 單位189呎起

港島區亦有兩單幢新盤登場，大鴻輝集團位於上環德輔道西328號住宅項目，命名為尚逸，樓花期約19個月。大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，現時正籌備推盤部署工作，有望下月推出，項目定價參考附近區內一手成交，希望做到貨如輪轉。尚逸提供161伙，涵蓋開放式至3房戶型，及少量特色戶，實用約189至650方呎，當中1房或1房半共89伙，佔全盤約55%。

One Wood Road推12伙標售

另盈信控股灣仔One Wood Road，下周一至6月19日以「每日招標、每日截標」形式發售12伙，項目已屆現樓，提供42伙，單位實用460至1284方呎，主打兩房及3房戶，另設特色戶。

恒地（0012）MIDTOWN SOUTH 旗下紅磡新盤THE HADDON有望最快下月推出，同系的必嘉坊‧迎匯及BAKER CIRCLE‧GREENWICH則將個別單位提價，涉逾50伙，大部分加幅為2%，如必嘉坊‧迎匯28樓J室，實用面積502方呎3房間隔，價單定價1253.8萬元，提價至1278.9萬元。

相關字詞﹕MIDTOWN SOUTH 恒地 ONE WOOD ROAD 盈信控股 大鴻輝集團 尚逸 YOHO WEST 新地

上 / 下一篇新聞

GEM板新股優博超購逾2000倍 EDA首掛飈逾八成 本月主板5新股首日全升
GEM板新股優博超購逾2000倍 EDA首掛飈逾八成 本月主板5新股首日全升
恒指升轉跌 成交個半月首跌穿千億
恒指升轉跌 成交個半月首跌穿千億
花旗：上季家族辦公室資金續投入股市
花旗：上季家族辦公室資金續投入股市
騰訊大股東將9600萬股存倉 擬部署減持
騰訊大股東將9600萬股存倉 擬部署減持
瑞銀：阿里京東發CB撐股價 或有中概股效法
瑞銀：阿里京東發CB撐股價 或有中概股效法
穗樓市鬆綁 首套房首付降至最低15%
穗樓市鬆綁 首套房首付降至最低15%
Klook：港旅遊吸引力不及周邊地區 多啦A夢特展票被港人搶購 不足吸納境外客
Klook：港旅遊吸引力不及周邊地區 多啦A夢特展票被港人搶購 不足吸納境外客
港機場4月客量升36% 返疫前同期65%
港機場4月客量升36% 返疫前同期65%
保誠：盡力維持保費在可負擔水平
保誠：盡力維持保費在可負擔水平
CFA協會調查：全球三成受訪畢業生首選金融業
CFA協會調查：全球三成受訪畢業生首選金融業
高淨值客調查：港星逾兩成受訪者願承擔更大風險
高淨值客調查：港星逾兩成受訪者願承擔更大風險
旅遊業務增長帶動 世華上季收入增6%
旅遊業務增長帶動 世華上季收入增6%
證監：港虛產交易平台 不違反期6月1日結束
證監：港虛產交易平台 不違反期6月1日結束
報告：中國碳排放量連降兩月 意味去年見「碳峰值」 提早7年達標
報告：中國碳排放量連降兩月 意味去年見「碳峰值」 提早7年達標
彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成
彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成
日圓美元套利交易 1年回報18%
日圓美元套利交易 1年回報18%
Nvidia新高 推升納指首破萬七
Nvidia新高 推升納指首破萬七
張兆聰：神華走勢「對辦」可分段買
張兆聰：神華走勢「對辦」可分段買
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：加元短期前景黯淡
姜靜：加元短期前景黯淡
技術取勝：阿里健康仍有望上闖3.6元
技術取勝：阿里健康仍有望上闖3.6元
劉思明：政策撐電商跨境出海 名創優品受惠可留意
劉思明：政策撐電商跨境出海 名創優品受惠可留意
周顯：英光鍾氏家族
周顯：英光鍾氏家族
湯文亮：香港愈嚟愈好 統一台灣冇難度
湯文亮：香港愈嚟愈好 統一台灣冇難度
蔡少芬丈夫4400萬低撈爾巒洋房 呎價17174元 原業主7年半實蝕近千萬
蔡少芬丈夫4400萬低撈爾巒洋房 呎價17174元 原業主7年半實蝕近千萬
啟德本月重上逾百宗租賃 今年首見
啟德本月重上逾百宗租賃 今年首見
緹外4房分層2.16億沽 實呎5萬
緹外4房分層2.16億沽 實呎5萬
首創（香港）有限公司逾億放售美銀單位
首創（香港）有限公司逾億放售美銀單位
YOHO Hub II 鄰近元朗站 商場雙優勢
YOHO Hub II 鄰近元朗站 商場雙優勢
全新商場元點 加點即將開幕
全新商場元點 加點即將開幕
景順全球投資級共同負責人文家輝：經濟進停滯期 利好投資級債
景順全球投資級共同負責人文家輝：經濟進停滯期 利好投資級債