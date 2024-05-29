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經濟
2024年5月29日星期三
技術取勝
投資策略
GEM板新股優博超購逾2000倍 EDA首掛飈逾八成 本月主板5新股首日全升
恒指升轉跌 成交個半月首跌穿千億
花旗：上季家族辦公室資金續投入股市
騰訊大股東將9600萬股存倉 擬部署減持
瑞銀：阿里京東發CB撐股價 或有中概股效法
穗樓市鬆綁 首套房首付降至最低15%
Klook：港旅遊吸引力不及周邊地區 多啦A夢特展票被港人搶購 不足吸納境外客
港機場4月客量升36% 返疫前同期65%
保誠：盡力維持保費在可負擔水平
CFA協會調查：全球三成受訪畢業生首選金融業
高淨值客調查：港星逾兩成受訪者願承擔更大風險
旅遊業務增長帶動 世華上季收入增6%
證監：港虛產交易平台 不違反期6月1日結束
報告：中國碳排放量連降兩月 意味去年見「碳峰值」 提早7年達標
彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成
日圓美元套利交易 1年回報18%
Nvidia新高 推升納指首破萬七
張兆聰：神華走勢「對辦」可分段買
美元定存高息精選
姜靜：加元短期前景黯淡
技術取勝：阿里健康仍有望上闖3.6元
劉思明：政策撐電商跨境出海 名創優品受惠可留意
周顯：英光鍾氏家族
湯文亮：香港愈嚟愈好 統一台灣冇難度
蔡少芬丈夫4400萬低撈爾巒洋房 呎價17174元 原業主7年半實蝕近千萬
啟德本月重上逾百宗租賃 今年首見
YOHO WEST加推151伙周五賣
緹外4房分層2.16億沽 實呎5萬
首創（香港）有限公司逾億放售美銀單位
YOHO Hub II 鄰近元朗站 商場雙優勢
全新商場元點 加點即將開幕
景順全球投資級共同負責人文家輝：經濟進停滯期 利好投資級債
技術取勝：阿里健康仍有望上闖3.6元
【明報專訊】長建維持45至47.5元波動（圖）
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