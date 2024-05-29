姜靜：加元短期前景黯淡

過去幾周公布的數據顯示加拿大經濟活動逐步降溫、通脹如期放緩，大致滿足減息的條件。目前互換市場數據顯示對加央行6月減息的押注超過六成，但對美聯儲6月減息押注為零。鑑於加國經濟先現疲態，加央行大機率早於美聯儲開始行動。除美加經濟基本面分歧，加央行率先減息的判斷亦基於不同的財政狀態和負債比例。加元在減息周期開始後會有所走弱，前景較美元和英鎊等黯淡。加元淨空倉連續3周增加，非商業投資者所持淨加元空倉合約數目，由4周前的6.3萬張增至上周的9萬張，顯然是為減息部署。

另外，筆者留意到油價對加元的影響不對稱。由於結構性原因（加拿大的石油出口利潤，近年被大比例派發作企業股息，流向境外投資者，而非留作直接投資帶動經濟，故油價對加國實體經濟影響下跌），近年油價上升時，與加元走勢相關程度轉弱，但相反則不然。因此在油價高企時，加元獲得支持有限，相反在油價回落時，對加元的打擊未有明顯減少。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]