彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成

【明報專訊】彭博社報道，受惠於連串減價促銷活動，iPhone上月在中國市場銷售反彈，出貨量按年增長逾五成。根據中國信息通信研究院（CAICT）的最新數據，中國智能手機4月出貨量回升，其中約350萬部來自外國品牌。在中國市場，iPhone手機在外國品牌佔絕大多數，意味這350萬部出貨量主要來自iPhone。與去年4月同樣主要來自iPhone的230萬部外國智能手機出貨量相比，iPhone今年4月在中國市場的出貨量按年急增52%。
優惠料延續至「618購物節」
這是iPhone在中國的出貨量，繼3月之後連續第2個月反彈。彭博社根據中國信息通信研究院發布的數據推算，iPhone的中國出貨量在3月按年增長約12%，扭轉今年1至2月春節期間的37%按年跌幅。對於iPhone來說，4月傳統上是銷量較低的月份，購買量的輕微變化都可能造成大幅波動。
蘋果及其中國經銷商近期一直減價促銷，這些優惠料將延續至中國電商平台的年中促銷活動「618購物節」。行業追蹤機構IDC分析師Will Wong指出，從iPhone近期的價格折扣可以看出，蘋果正為「618購物節」做準備。彭博行業研究的分析師指出，iPhone不斷萎縮的中國市場份額，可能快將穩定下來。彭博社本月早前公布的調查指出，受手機升級的需求帶動，蘋果已重新成為中國消費者最喜歡的智能手機品牌。