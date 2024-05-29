明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

旅遊業務增長帶動 世華上季收入增6%

【明報專訊】《明報》母公司世界華文媒體（0685）公布，截至2024年3月底的第四季虧損為688.3萬美元，上年度第四季虧損為212.4萬美元，每股基本虧損為0.41美仙；同期經營虧損687萬美元。季內出現虧損是由於物業、廠房、設備及無形資產減值撥備合共806.4萬美元所致。

撇除減值撥備 虧轉盈

集團第四季撇除該等撥備後除所得稅前溢利86萬美元，扭虧為盈。主要由於節省成本及就投資物業確認的公平值收益增加。同期調整後除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為198萬美元，上年同期則錄得調整後LBITDA為56.5萬美元。

第四季營業額按年升5.7%至3317.3萬美元，增加主要由於旅遊分部於全球旅遊復蘇的情况下保持增長勢頭，營業額按年增加168.8%至771.3萬美元；同期港台出版及印刷分部營業額828.4萬美元，按年減8.33%，但稅前分部虧損為132.9萬美元，較上年同期虧損190.3萬美元收窄。

全年業績方面，世華截至今年3月底全年虧損1290.7萬美元，上年度虧損為24.5萬美元，每股基本虧損0.76美仙。公司宣派年度中期股息每股0.15美仙，按年持平。

萬華上季營業額升逾4%

旗下萬華媒體（0426）截至2024年3月底的第四季虧損517.6萬元、按年收窄23.4%；同期營業額1077萬元，按年升4.2%，不派息。

相關字詞﹕萬華媒體 世華媒體 明報

上 / 下一篇新聞

GEM板新股優博超購逾2000倍 EDA首掛飈逾八成 本月主板5新股首日全升
GEM板新股優博超購逾2000倍 EDA首掛飈逾八成 本月主板5新股首日全升
恒指升轉跌 成交個半月首跌穿千億
恒指升轉跌 成交個半月首跌穿千億
花旗：上季家族辦公室資金續投入股市
花旗：上季家族辦公室資金續投入股市
騰訊大股東將9600萬股存倉 擬部署減持
騰訊大股東將9600萬股存倉 擬部署減持
瑞銀：阿里京東發CB撐股價 或有中概股效法
瑞銀：阿里京東發CB撐股價 或有中概股效法
穗樓市鬆綁 首套房首付降至最低15%
穗樓市鬆綁 首套房首付降至最低15%
Klook：港旅遊吸引力不及周邊地區 多啦A夢特展票被港人搶購 不足吸納境外客
Klook：港旅遊吸引力不及周邊地區 多啦A夢特展票被港人搶購 不足吸納境外客
港機場4月客量升36% 返疫前同期65%
港機場4月客量升36% 返疫前同期65%
保誠：盡力維持保費在可負擔水平
保誠：盡力維持保費在可負擔水平
CFA協會調查：全球三成受訪畢業生首選金融業
CFA協會調查：全球三成受訪畢業生首選金融業
高淨值客調查：港星逾兩成受訪者願承擔更大風險
高淨值客調查：港星逾兩成受訪者願承擔更大風險
證監：港虛產交易平台 不違反期6月1日結束
證監：港虛產交易平台 不違反期6月1日結束
報告：中國碳排放量連降兩月 意味去年見「碳峰值」 提早7年達標
報告：中國碳排放量連降兩月 意味去年見「碳峰值」 提早7年達標
彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成
彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成
日圓美元套利交易 1年回報18%
日圓美元套利交易 1年回報18%
Nvidia新高 推升納指首破萬七
Nvidia新高 推升納指首破萬七
張兆聰：神華走勢「對辦」可分段買
張兆聰：神華走勢「對辦」可分段買
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：加元短期前景黯淡
姜靜：加元短期前景黯淡
技術取勝：阿里健康仍有望上闖3.6元
技術取勝：阿里健康仍有望上闖3.6元
劉思明：政策撐電商跨境出海 名創優品受惠可留意
劉思明：政策撐電商跨境出海 名創優品受惠可留意
周顯：英光鍾氏家族
周顯：英光鍾氏家族
湯文亮：香港愈嚟愈好 統一台灣冇難度
湯文亮：香港愈嚟愈好 統一台灣冇難度
蔡少芬丈夫4400萬低撈爾巒洋房 呎價17174元 原業主7年半實蝕近千萬
蔡少芬丈夫4400萬低撈爾巒洋房 呎價17174元 原業主7年半實蝕近千萬
啟德本月重上逾百宗租賃 今年首見
啟德本月重上逾百宗租賃 今年首見
YOHO WEST加推151伙周五賣
YOHO WEST加推151伙周五賣
緹外4房分層2.16億沽 實呎5萬
緹外4房分層2.16億沽 實呎5萬
首創（香港）有限公司逾億放售美銀單位
首創（香港）有限公司逾億放售美銀單位
YOHO Hub II 鄰近元朗站 商場雙優勢
YOHO Hub II 鄰近元朗站 商場雙優勢
全新商場元點 加點即將開幕
全新商場元點 加點即將開幕
景順全球投資級共同負責人文家輝：經濟進停滯期 利好投資級債
景順全球投資級共同負責人文家輝：經濟進停滯期 利好投資級債