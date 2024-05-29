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經濟

高淨值客調查：港星逾兩成受訪者願承擔更大風險

【明報專訊】獨立財富及基金平台Endowus智安投今日（29日）發布2024年高淨值人士投資情緒洞察報告，顯示香港及新加坡兩大財富管理中心492名高資產淨值（年收入高於180萬元，或擁有1200萬元以上可投資資產）投資者的不同財富增值選擇，發現港星兩地均有逾兩成受訪者願意承擔更大風險以實現最大回報；而相較新加坡、本港高資產值投資者更關注退休保障問題。

Endowus智安投董事總經理、香港業務主管袁淇欣分析，在環球經濟持續不明朗的背景下，兩地均有逾四成受訪高淨值投資者表示願意承擔一定風險以實現資產增值，更均有超過兩成受訪者表示願意承擔更大風險以實現最大回報。但48%新加坡受訪者表示對投資表現不佳及回報遜色感到失望，最希望提升投資收益；香港受訪者最關心的問題是不清楚如何進一步分散投資。

袁淇欣分析，新加坡投資者普遍期望高回報，是為跑贏通貨膨脹，緩解生活成本高企壓力。

近年A股港股弱 尋多元化組合

香港投資者普遍關注及配置較多資金於內地及香港股市，隨近年兩地股市較疲弱，開始尋求多元化投資組合。報告亦提到，香港高淨值投資者或對投資組合更有長遠思慮。32%香港受訪者擔心其退休儲備是否足夠，而新加坡只有21%受訪者擔心退休問題。此外，有35%香港投資者積極考慮財產繼承規劃。

調查進一步顯示，香港受訪者將私募市場策略和對冲基金作為增加投資組合多元性的首選。87%香港受訪者打算在2024年增加投資於私募市場和其他另類資產。具體而言，62%受訪者有意增加在私募市場和對冲基金的配置，亦有近半（49%）受訪者傾向於增配如實體資產及收藏品等另類非金融投資。袁淇欣稱，這些資產類別與公開市場的相關性較低，可分散風險，長遠可望帶來更佳回報。

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