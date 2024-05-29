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經濟

保誠：盡力維持保費在可負擔水平

【明報專訊】新冠疫情後本港醫療通脹再度加快上升，有諮詢公司早前預計今年將按年升約8%。保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，醫療通脹對保費有一定上調壓力，不過他們盡力維持保費在可負擔水平，升幅不會完全轉嫁客戶。她指保誠與合作的網絡醫院和診所設有直付服務，客戶開始就醫時，他們已經與醫療機構管理治療流程，溝通當中醫療收費和流程，確保醫療費用合情合理，減低出院時有意外收費的可能，並強調客戶有醫療需要會全力支援。

不時有客戶作醫療索償時，保險公司指其在投保時漏報醫療狀况被拒賠，因而引發爭議。歐陽佩玲表示，保險公司特別對於投保不久後就索償個案會更小心檢查，而客戶甚至保險代理，在投保危疾和醫療保險時不太清晰有何需要申報。過去數年，該行針對性加強代理培訓相關醫療知識，亦逐條就申請書問題說明需要申報項目，而內地人有每年驗身習慣，投保時該行亦鼓勵一同提交驗身報告。

經過數年教育，歐陽佩玲稱現時漏報相關問題，已較2016年時大為受控，最具挑戰的時間已過去。保誠去年醫療保險理賠金額約21億元，按年增加27%。她指出，新冠疫情期間累積了一些非緊急醫療需求，需要兩年時間消化，呼吸系統醫療索償亦有增加。此外，香港人在疫後多了定期驗身，發現問題後治療索賠，不過她樂見客戶及早發現問題，避免惡化至危疾才就醫。

安排直付醫療機構

減客戶處理文件負擔

保誠今日公布，與港怡醫院、浸信會醫院、仁安醫院，以及4個醫療機構達成合作，合資格客戶在指定診所求醫後，如需受手術治療將轉介個案予合作醫院跟進，並因應客戶需要向保誠申請醫療費用預先批核及安排直付，治療完成後保誠會向醫療機構直接支付已批核醫療費用，合作醫院會為客戶在治療期間提供行政支援。

跨境保險需求增 拓內地醫院網絡

歐陽佩玲指出，一般醫保預先批核，需要由客戶主動聯絡保險公司，該行則可以減少患病中客戶處理文件的負擔。

歐陽佩玲稱，健康業務模式轉型是保誠策略支柱之一，過去積極開拓健康合作，隨着市民對跨境保險需求增加，現時該行在內地有逾4200間指定醫院，包括所有三級和指定二甲醫院，較2022年增加98%，未來會繼續擴大在內地的醫院網絡。

相關字詞﹕歐陽佩玲 理賠 保誠 新冠疫情

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