穗樓市鬆綁 首套房首付降至最低15%

《通知》今日（29日）起施行。《通知》列明在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購買住房，非廣州戶籍居民家庭只要能提供購房日前6個月在廣州連續繳納個人所得稅繳納證明或社保證明，可享戶籍居民家庭購房待遇。

限貸方面，廣州出台優化差別化住房信貸政策。對於貸款購買首套商品住房的居民家庭，個人商業住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，取消利率下限等。購房人申請住房公積金貸款時、繳存年限調整為連續足額繳存住房公積金6個月（含）以上。允提取公積金支付購買首套新建商品住房首付款。

廣州又支持鼓勵房地產業各協會、房地產企業、中介機構搭建平台實施中介機構代售、舊房換購等多種形式的商品住房「以舊換新」，推動建立交易新模式，鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。

深圳首套房首付降至最低20%

深圳市政府昨日亦公布，今日起，首套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的30%調整為20%；二套房最低首付款比例由原來的40%調整為30%。同時，首套住房商業性個人住房貸款利率下限由原來的LPR減10基點降至減45基點；二套房利率下限由LPR加30基點調整為LPR減5基點。