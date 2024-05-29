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經濟

恒指升轉跌 成交個半月首跌穿千億

【明報專訊】恒指延續上周以來的整固格局，早市一度升至19,000點但未能守穩，午後逐步回落在20天線（18,768點）附近，收市報18,821點，下跌6點或0.03%，主板成交額977億元，為4月18日恒指自16,630點展開今輪升浪以來首次少於1000億元。恒指上周升至19,700點後出現回吐，分析指市場已消化近期政策利好的消息，正在觀察政策實際可為房地產和經濟活動提供多少支持。

北水淨流入42億

國指昨收報6686點，下跌0.03%，科指收報3854點，下跌0.26%。北水通過港股通淨流入41.66億元。阿里健康（0241）周一晚公布經調整淨利按年升九成，昨急升10.1%，為表現最佳藍籌，京東健康（6618）亦升2.31%。紅海地緣政治緊張局勢持續，摩根大通指港口擠塞再出現，航運運費會在高位維持更長時間，航運股第二日急升，東方海外（0316）昨升4.59%，中遠海控（1919）升3.19%。

內地城市續公布支持房地產政策，不過內房股則延續月中以來回吐趨勢，中海外（0688）跌2.4%為表現最差藍籌；帶動恒指今輪升勢的科技股續高位整固，小米（1810）跌1.63%，京東（9618）跌0.42%，騰訊（0700）升0.74%。中石油（0857）、中海油（0883）同創52周新高，收市分別升2.1%及0.7%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，今輪港股上升因為資金回流帶動，港股成交自本月中曾突破2000億元，逐步降至昨日不足千億，減弱支持港股力度，未來需留意成交額會否好轉，維持良好流動性。支持房地產等政策月中出台後，葉尚志指市場正觀察政策有否進一步改善實際情况，有進一步數據前港股仍會整固調整，目前恒指在18,290點有支持，需留意及後內房銷售數據，以及經濟活動表現。

相關字詞﹕葉尚志 航運股 內房 恒指 港股

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