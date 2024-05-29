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GEM板新股優博超購逾2000倍 EDA首掛飈逾八成 本月主板5新股首日全升

【明報專訊】沉靜已久的新股市場熱潮再現，3年多來GEM板首家新股優博（8529）今天中午截止認購，當中孖展認購昨已截止，市場數據指其公開發售部分反應熱烈，超購逾2000倍。市場人士估計優博首掛勢必「爆升」，可望推動更多公司在GEM板上市。新股氣氛改善，5月至今5隻主板掛牌新股，公開發售部分全獲超額認購、首掛全部上升（見表），其中昨首掛的EDA集團（2505）股價急升84%，成為今年首日升幅第三高新股。

明報記者

綜合市場數據，截至昨晚8時，優博公開發售部分錄得逾156億元孖展認購，超額2087倍。優博是次擬發售1.25億股股份，一成在港公開發售，招股價0.5元至0.6元，每手5000股入場費3030.25元，集資最多7500萬元。越秀融資為其獨家保薦人。根據港交所網站，優博於今年3月提交GEM板上市申請，本月通過上市聆訊；公司之前曾多次入表，分別曾在2022年4月、11月，以及2023年3月及9月入表，均曾失效或撤回。

分析：集資規模細 容易貨源歸邊

信誠證券聯席董事張智威表示，港交所審批GEM板向來較嚴，之前很多公司想上GEM板都不獲放行，現時終有公司難得獲批，市場認為質素有一定保證；加上今次集資規模細，容易造成貨源歸邊，「所謂瘦田冇人耕，耕開有人爭，在優博超購500、600倍時，見到散戶開始擁出來認購。」他估計，優博上市首日股價起碼升一倍，尤其是初段會「爆升」，之後股價會回復理性；又指GEM板改革後首隻新股大熱，從成交角度看是好事，因多人參與，但亦擔心若投機味太重，GEM板又會否再淪為賭場，若出現股價大上大落，對GEM板長遠發展未必是好事。

GEM板倘再淪賭場 未必利長遠發展

中灣國際融資投資銀行部董事總經理甄文星就對優博超購反應感意外，指主板新股認購亦不及優博。至於能否搞活GEM板，他指GEM板流動性不夠，上市後再集資仍困難，加上轉板要在GEM板上市滿3年，很多公司認為不如等多兩年直接上主板等，都是GEM板的核心問題。

新股市場或已回暖，統計5月以掛牌新股，首日全部上升，當中周一上市的趣致（0917）繼首日升四成，昨日再升14%；昨日首掛、由中國聯塑（2128）分拆的EDA集團，曾較招股價高93%，收市仍升84%，是今年首日升幅第3大的新股。不過若按上市後表現，5月掛牌的5家新股當中，盛禾生物及泓盈城市在掛牌後便分別累跌26%及24%。

另外，汽車街（2443）昨日截止認購，公開發售部分錄逾57億元孖展認購，超購343倍，預計周五掛牌。

[新股]

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