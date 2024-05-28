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經濟
國際金融

美股債今起改用「T+1」 縮結算時間 降違約風險

【明報專訊】美國今天起將股票、債券、ETF、期權、共同基金、房地產信託基金（REITs）等的交易標準結算周期，由「T+2」縮短至「T+1」，即投資者在買入證券後的一個交易日，就要進行現金結算，將現金轉入賣方帳戶。美洲區的加拿大、墨西哥和阿根廷已於周一起實施新措施。美國由於陣亡將士紀念日於周一休市，因此「T+1」自今日起才實施。

「T+1」結算，對現行「T+0」交易制度沒有影響，投資者買入證券後仍可同日賣出，而交易結算則縮短為交易後一天。周期縮短可能會在操作上帶來挑戰，例如一些環球指數基金其資產組合複雜，倘結算不匹配，可能面臨混亂。道富環球市場貨幣管理主管Steve Fenty表示，當基金的結算周期與其基礎資產不協調，管理者可能要考慮按結算周期劃分為美國資產比例較高的基金，與較為多元化的全球基金。此外，外國投資者可能需要增購美元，為美國證券交易提供資金，增加了短期融資的需求。

目前很多市場的典型結算周期是T+2。在一般情况下，一些投資者須等到從一個市場獲得現金後，才能在另一市場購買證券。那些出售國際證券，繼而購買美國證券的投資者，可能會在這過程中出現現金缺口。Jefferies歐洲電子和程序交易主管Ben Springett表示，改變不會沒有成本，基金需要有更多的現金結餘，以彌補任何潛在的資金缺口和現金錯配。

SEC主席：時間就是金錢 時間就是風險

不過較短的結算窗口，可降低買賣雙方在交易完成前違約的風險，意味經紀商的保證金要求將會降低。證券業和金融市場協會（SIFMA）技術、營運及業務延續性主管Tom Price表示，雖然T+1是複雜的措施，但可降低行業風險，並帶來營運效益。買入美股孖展的所造成的欠款利息，以及美股沽空所產生借貨利息，將在T+1日起計，有別於此前的T+2日。

美國證交會（SEC）主席Gary Gensler上周表示：「時間就是金錢，時間就是風險。」他指出，2021年初散戶逼空對冲基金大戰，是T+1的催化因素。當時Robinhood等經紀商阻止客戶透過其軟件買入幾隻「網紅股」，導致其價格暴跌，背後理由是經紀商無法滿足結算所與波動性相關的資本要求。

紐約梅隆銀行託管業務商業產品主管 Adam Watson表示，轉向「T+1」是正確做法，因為它降低了交易對手在交易尚未結算時的失敗風險，但融資成本將會增加。美國的舉動可能加快其他市場實行「T+1」結算，英國、歐盟和瑞士正研究跟隨美國的做法。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕保證金 風險 融資 結算 T+1

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