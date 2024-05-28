中國設史上最大半導體基金 集資增至3700億 撐本土晶片抗美限制

大基金三期共有19個投資方，中國財政部是最大股東，出資600億元，持股17.44%。國開金融及上海國盛分別出資360億元及300億元，持股比例分別為10.5%及8.7%。四大國有銀行工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）和農行（1288），各出資215億元，並各持股6.25%。交行（3328）出資200億元，持股5.8%。郵儲行（1658）則出資80億元，持股2.33%。中移動（0941）、華潤、深圳和北京地方政府擁有的投資公司也有份注資。

四大內銀各出資215億

大基金3期的經營範圍包括：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動；企業管理諮詢。該基金的目標，是引導社會資本，加大對半導體產業的多渠道融資，重點投向半導體全產業鏈。

券商料力拓AI晶片及先進設備

大基金於2014年成立，並在2019年推出第2期，首兩期規模分別約1300億元及2000億元。從投資方向來看，大基金前兩期主要投資於設備和材料領域，為中國本土晶片產業的初期發展奠定基礎。華鑫證券預期，大基金3期除了延續對半導體設備和材料的支持，更可能將高頻寬記憶體（HBM）等高附加值DRAM晶片列為重點投資對象。

中航證券也預計，美國重點限制的領域，或成為大基金3期的投資重點，例如AI晶片、先進半導體設備（尤其是光刻機等）、半導體材料（光刻膠等）。彭博社指出，成立新基金反映中國政府重新加強建立半導體產業，應對美國聯同盟友的出口管制。深圳市政府一直為廣東幾家晶片製造廠提供資金，試圖緩和美國制裁華為的影響。

美國與歐盟等盟友已投入近810億美元（約6318億港元），用於生產下一代晶片，與中國的科技戰愈趨激烈。

（綜合報道）

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