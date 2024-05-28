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經濟

香港地產

中原投資：未來兩年拓港2000學生宿舍房間

【明報專訊】本港樓價近年下跌，加上政府提出把政府資助專上院校非本地生限額比例提高1倍，早於2016年開始在英、美等地購入學生宿舍的中原投資，就有計劃回港投資學生宿舍，目前已跟部分業主洽商中，目標未來兩至三年在港投資約2000個房間。

已有部分合適項目 盼短期落實

事實上，中原投資2016、17年起，就先後以籌組基金形式，在英、美等地進行學生宿舍投資計劃，除為投資者提供租金回報外，部分亦已轉手獲利（見表）。中原投資管理總裁葉明慧指出，現計劃短期內把計劃推展至本港，目前已有部分合適項目，與業主磋商中，希望短期內落實，惟暫未能透露有關資料。

她又表示，以現時計劃，公司擬於未來兩三年時間，在港物色約2000個房間作為學生宿舍，若以每個房間約200萬至400萬元計，估計涉資約40億至80億元，並計劃引入外國投資者。中原投資管理董事總經理江若雯則指出，數年前起公司投資海外學生宿舍時，已有投資者查詢會否在港投資，惟當時本港樓價持續攀升，公司認為不是時機，而現時樓價已較高峰下跌，故認為是時候回港投資。

江若雯續指，政府去年《施政報告》提出，2024至25學年起，把政府資助專上院校非本地生限額，由現時約20%提升一倍至40%，該公司推算，到2027至28年度，非本地生人數將增至近7萬人，扣除校內宿舍配額，估計屆時約有5萬名非本地生需在外租住物業，假設當中一成學生入住學生宿舍，全港學生宿舍價值已超過200億元，而若與英、美等成熟地區睇齊、即約有兩成學生先入住學生宿舍，全港學生宿舍價值更可達458億元。

1.2億購美房產 房間出租率100%

另方面，江若雯指出，該公司剛完成一項位於美國喬治亞州肯納索市的收購，作價約1600萬美元、即約1.24億港元，項目設32幢洋房，可提供約148個房間，目前出租率達100%，每個房間月租約905美元、即約7000港元，現計劃透過翻新及提升服務增加租值，料每年回報約6.76厘，5年投資期租金增長約27%，預計5年後物業可升值約30%。

施永青：樓價或跌穿年初低位

不過，中原集團創辦人施永青則指出，香港房地產租金回報率相對低，故本港房地產投資信托（REITs ）一向不多，但投資學生宿舍，回報相對穩定，即使疫情期間，旗下位於美國的宿舍，出租率亦近100%。他又指出，雖然「撤辣」，但仍有不少有能力用家選擇繼續租樓，加上外來人才增加，估計租金將會趨升。至於樓價方面，他認為雖然個人預期美國減息機會大於加息，但最新公布的中原城市領先指數CCL已連跌4周，並笑言他個人今年初估計全年樓市屬上升年，但「預測未必靈」、現時「數字好令人擔憂」，有機會峰迴路轉，樓價有可能跌穿年初時低位，要待9月後才會重拾升軌。

相關字詞﹕學生宿舍 中原集團創辦人施永青 中原投資

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