黃金海灣批預售 1期最快下月推 兩期涉1323伙 意嵐佔692伙主攻細戶

明報記者 江俊洋

新盤戰線繼續聚焦新界西北，繼新地本月初以現樓形式推售元朗The YOHO Hub II，兩輪銷情均紅盤高開後，集團已預告，提供769伙的同系屯門NOVO LAND第3B期將於短期內登場，而首次在港發展大型住宅項目的旭日國際，則搶先公布旗下黃金海灣最新部署，旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，整個項目上周獲批預售後，最快下月上載黃金海灣·意嵐（第1期）的樓書及開放示範單位，因應工作進度及市况，期望盡快開展銷售。

HADDON最快下周開價

黃金海灣·意嵐關鍵日期為明年11月，樓花期約18個月，提供692伙，涵蓋開放式至3房戶型，並有小量特色單位。連同NOVO LAND第3B期，兩個屯門新盤將為一手市場提供共1461伙。

事實上，屯門青山公路及掃管笏一帶，有多個已入伙新盤仍有餘貨待售，包括毗鄰黃金海灣·意嵐、由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的帝御系列、長實（1113）及新地合作的飛揚1及2期，以及路勁（1098）牽頭的凱和山等。其中提供693伙的凱和山，去年9月首批140伙以折實均呎11,088元推出，項目早前已獲批入伙紙，上月以現樓進行新一輪銷售，迄今料累售逾100伙。

此外，由恒地（0012）發展的紅磡MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊），上周公布最新一期項目名為THE HADDON後，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目最快下周上載樓書、開放示範單位及公布價單，料下月開售。該盤樓花期約16個月，提供450伙，涵蓋一房至三房間隔及小量特色戶。

大手客1300萬掃PARK SEASONS兩伙

另代理消息指出，新地現正拆售的中半山帝景園，新錄第3座30樓B室成交，實用1513方呎3房戶，成交價約6270萬元、實呎4.14萬元。

會德豐及港鐵（0066）合作將軍澳日出康城SEASONS 系列，最新再沽出3伙，包括有大手買家逾1300萬元購入兩伙PARK SEASONS兩房戶，呎價約1.4萬元水平；同區南豐及港鐵合作的LP10，則售出第1B座51樓A室，實用1604方呎，4房雙套間隔，連車位3250萬元成交、實呎約2萬元，為項目本月首宗一手成交。