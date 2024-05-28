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經濟
2024年5月28日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
港出口升11.9%勝預期 輸往中美大增 4月進口增長放緩至3.7% 來自美貨減12%
瑞銀料恒指年底升至20600點
港股升218點結束4連跌 北水流入增
上海放寬非滬籍買房 研透過國有平台收購
旭輝稱債務重組有進展 擬納人幣計值貸款選項
謝仕榮：友邦總部不遷離本港 友邦大廈重建後昨開幕 續尋合適物業投資
ASM反對招商局中國基金執董連任
投資推廣署拓港家族辦公室生態圈 中東東盟成下一主力推廣地區
阿里健康全年多賺64% 不派末期息
裸買店推廣自備容器
中國設史上最大半導體基金 集資增至3700億 撐本土晶片抗美限制
美股債今起改用「T+1」 縮結算時間 降違約風險
日央行：未來有逐步加息空間
張兆聰：華虹可分段小注博破頂
港元定存高息精選
黃雯怡：偉易達上望60元
梁天卓：養不教 有幾錯？
何民傑：政府宜「發現」 忌「發明」
吳雷鈞博士：人機共創AI時代營銷新價值（二）
歐洲多國驚現「負電價」 可再生能源真的過剩？
技術取勝：中移動守穩料可攀80元
劉思明：時代電氣處上升通道 中線投資可取
周顯：強迫除牌 益晒大股東
湯文亮：地產商會否追差價
黃金海灣批預售 1期最快下月推 兩期涉1323伙 意嵐佔692伙主攻細戶
太古城3房900萬沽 4年實蝕四成
中原投資：未來兩年拓港2000學生宿舍房間
萊坊：星洲豪宅租金按年跌2.9%遜港
信德中心西座低層3.8億放售
劉思明：時代電氣處上升通道 中線投資可取
【明報專訊】港股連跌4日後反彈，大市升勢全面，中字頭及製造業相關的電力、工業、資源股領漲。不過大市成交偏弱，短線料受外圍股市左右。
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財經專欄
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劉思明
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