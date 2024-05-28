梁天卓：養不教 有幾錯？

【明報專訊】宋代詩人柳永曾言道：「父母養其子而不教，是不愛其子也。雖教而不嚴，是亦不愛其子也。」然而，現代不少父母都工作繁重，「教而不嚴」很難避免，「養而不教」更是常見。無疑，有時候生計在前，子女要行埋一邊都無可厚非。但是養而不教始終對子女成長有一定的影響，那麼養不教，到底有幾錯？尤其是沒有父母的陪伴下，子女的教育和成長會受到多大影響？
雙親缺席 兒童數學中文成績較低
我有兩名中大的前同事是研究中國經濟的專家，約10年前他們發表了一篇探討中國農村「留守兒童」在缺乏父母照顧下認知發展影響的研究。全世界有許多兒童因父母外出打工而成為留守兒童——光是中國農村就有超過6100萬名兒童，其中近一半是父母雙方都外出打工的。
他們的研究發現，缺乏雙親的兒童在數學和中文考試中的成績，比雙親在家的兒童分別低5.4和5.1百分點。而稍為令人意外的是，如果父母中只有一人外出打工的話，這對兒童的認知發展影響並不大。這表明，雙親缺席對兒童教育和成長的負面影響更大，這種情况在中國農村地區尤為普遍，因此需要更多的政策關注和干預措施來支持這些孩子的發展。
在香港，父母都是上班族是常態，即使平日有工人姐姐或祖父母的照顧，以及假日父母或許可以抽空陪伴，這對學童的教育和成長有多大影響？這可能要留待其他專家再作研究。
維克森林大學經濟系副教授
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