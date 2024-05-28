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經濟

投資推廣署拓港家族辦公室生態圈 中東東盟成下一主力推廣地區

【明報專訊】投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光昨日出席活動時表示，對於香港家族辦公室生態圈發展的下一步計劃，除了主要的中國市場外，署方也在積極尋求國際合作，中東及東盟將成下一個主力推廣的地區，當中又以印尼有較多機會。

過去1年接觸逾650家族辦公室

他透露，本港亦吸引不少歐美國家的家族來港發展家辦業務，例如來自德國的知名家族。他認為比起美國要繳納高昂稅率，香港有一定優勢，並指署方過去1年已在全球接觸超過650間家族辦公室，並在超過33個地點建立經濟貿易辦事處。

方展光又稱，香港正建立不同配套配合家辦發展，例如正研究在機場設立藝術品存倉，在港建立相關物流管理，認為有助促進這類投資產品的交易。

研機場設藝術品存倉 促交易

方展光認為香港在全球家族辦公室爭奪戰中有自己獨特的優勢，首先，香港的「投資自由度」強，在港建立家族辦公室毋須向政府申報業務及管理的資產；其次，香港具有稅收優勢；而且，香港專業人才儲備充足，香港目前共有約26.8萬名銀行家，相當於平均一個家族辦公室就有99名銀行家儲備支持。

根據最近一項研究的估算，去年香港約有2700間單一家族辦公室，其中約三分之一管理的資產達到1億美元以上。

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