旭輝稱債務重組有進展 擬納人幣計值貸款選項

該提案內的長端貸款選項，結合公司自境內「房地產項目白名單」機制可獲得的融資支持，預期將進一步降低集團日後的整體財務成本。旭輝又指出，現時並無任何債權人開展針對公司的法律程序。

至於獲國家力挺的萬科（2202），繼近期獲得招行（3968）等約200億元（人民幣，下同）銀團貸款後，據深圳公共資源交易中心官網顯示，萬科早前將旗下位於深圳灣超級總部基地的「T208-0053」宗地使用權掛牌轉讓，起始價為22.35億元，已獲得公司大股東深圳市地鐵集團伙同深圳市百碩迎海投資以底價投得，百碩迎海由南山區國資委下屬的深圳市大沙河建設100%控股。該幅地皮在2017年12月首次出讓，彼時萬科以31.37億元的價格投得，使用期限為30年。

另外，佳兆業（1638）公布，公司的清盤呈請聆訊已進一步延後至今年6月24日。截至昨日，公司無意向高等法院申請認可令。目前，佳兆業與特別小組及其各自的顧問正積極磋商，就其整體境外債務重組訂立重組支持協議。公司將在稍後階段結合其境外重組的進展情况，考慮是否有必要向高等法院申請認可令。