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經濟

上海放寬非滬籍買房 研透過國有平台收購

【明報專訊】繼北京、深圳於4月底及5月初率先放寬部分限購政策，一線城市上海亦在「517」央行使出政策「組合拳」救內地樓市後出招。上海市住建委等4部門昨聯合印發《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，提出調整優化住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持「以舊換新」，以及優化土地和住房供應等9條政策措施。《通知》自2024年5月28日起施行。

據官方公布內容，《通知》明確調整優化住房限購政策。一是優化非滬籍居民購房條件，縮短非上海市戶籍居民家庭，以及單身人士購房繳納社會保險或個人所得稅的年限，擴大購房區域。

二是調整相關政策口徑，取消離異購房限制，調整住房贈予規定，支持企業購買小戶型二手住房用於職工租住。同時，強調支持多子女家庭合理住房需求。一是可增購一套住房；二是優化多子女家庭在個人住房貸款中首套住房認定標準。

《通知》又提到，上海將建立健全住房保障體系，探索通過國有平台公司等主體收購、躉租（整批）適配房源，優化住房保障供給；加快推進「兩舊一村」改造等城市更新，多渠道改善廣大人民群眾的居住條件和環境質量等。《通知》亦提出優化住房信貸政策：一是按照因城施策原則調整優化個人住房信貸政策；二是進一步發揮住房公積金個人貸款支持居民合理住房需求的作用，適度提高上海市住房公積金個人貸款最高額度等。

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