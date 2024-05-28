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經濟

港股升218點結束4連跌 北水流入增

【明報專訊】美匯續偏弱，加上內地上月工業企業利潤扭轉跌勢，帶動港股連跌4日累跌1027點後，昨止跌回升，收市報18,827，升218點，重上20天線（約18,710）。不過成交縮減至逾1100億元，見近3周低位；相反，北水淨流入就見逾一周最多。分析指出，港股止跌回升，顯示市場信心未減弱，暫時未見資金流走，預料恒指在18,500點至19,000點上落。

大市低開2點後走勢反覆，一度跌百點至18,500點水平見支持，午後升幅擴大，最多升262點，高見18,871，收報18,827，升218點，重上20天線，結束4連跌。國指及科指亦升逾1%。

大市成交連續兩日減少，昨日成交1188億元，較上日減少6%，是5月7日後最少。北水流入則增加，昨淨流入達44億元，是5月17日後最多。全日北水淨買最多是中移動（0941），達7.7億元；小米（1810）及中海油（0883）亦錄逾4億元淨入。不過，騰訊（0700）錄4352萬元淨沽。

大摩納騰訊入焦點股名單

摩根士丹利將騰訊加入內地及香港焦點股名單，目標價450元，評級「增持」，看好今季遊戲業務加速增長，在毛利率持續擴張下，料今年經調整純利潛在增長空間約30%，騰訊早段曾跌近4%，尾市跌轉升，收市升0.1%，成交居首達119億元。

聯想（0992）績後獲大行看好，股價升近9%至9年高位，為表現最好藍籌。恒大（3333）獲買家購入其持有的恒大汽車（0708）股份，恒汽昨復牌，收市升86%。新股趣致集團（0917）以全日高位35元收市，較招股價高四成，一手200股，不計手續費，帳面賺2000元。

分析：守18500關 顯信心未減弱

獨立股評人熊麗萍表示，港股止跌回升，恒指仍守住18,500關鍵位，顯示市場信心未減弱，升市勢頭延續，本周焦點包括美國公布核心個人消費開支物價指數、聯儲局發表的「褐皮書」，以及港股期指周四結算等，料這幾天恒指續整固。大市近日調整，成交亦縮減，但見資金仍有「換馬」行動，預料恒指在18,500點至19,000點上落。

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