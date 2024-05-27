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經濟
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香港地產

高臨鄰近佐敦站 高層料望海景

【明報專訊】彌敦道是本港最著名街道，由尖沙嘴一直伸延至太子，人流和車流熙來攘往，是最具代表性的香港繁華地段；位於佐敦、由資本策略（0497） 發展的最新住宅高臨，位處九龍核心地段，鄰近港鐵站，項目以「垂直城市 」概念建造，融合住宅、商業及零售元素，讓住戶在同一建築物內，體驗不一樣生活。高臨主力提供一房、兩房單位，相信自用或長線投資皆相宜。

明報記者 江俊洋

攝影 李紹昌

高臨地盤的前身為九龍諾富特酒店及商場，酒店於2021年結束營運後，隨即展開重建；項目預計關鍵日期為2025年12月，樓花期長約19個月。

單位總數259伙 樓花期19月

項目提供259伙，當中兩房為主打，實用面積374至423方呎，涉137伙或53%；一房戶佔64伙或24%；另有43伙三房一套戶（佔17%），以及15伙特色戶（佔6%）。

住宅12樓起 主打兩房

高臨的設計特色，是住宅樓層由12樓起，住宅層以下為商業樓面、寫字樓及住客會所；換言之，所有單位都位於中高層，單位景觀方面，以向東、外望拔萃女書院、西洋波會方向的景觀較佳，極高層有機會遠眺啟德郵輪碼頭，這類單位分佈於A2座A至D室；另A1座部分單位望會所戶外泳池及彌敦道樓景，高層料可眺望維港海景；至於一房及部分兩房單位，分別外望茂林街，或西貢街方向樓景。

木系作主調 洋溢溫暖感

項目兩個示範單位均屬兩房設計，其中A1座18樓A室連裝修示範單位，實用面積707方呎；可留意是，單位原則兩房一套間隔，而其他相同實用面積單位，原則為三房一套。單位樓層高度約3.1米，設計師採木系作主色調，洋溢溫暖感覺，大廳長約7米、寬約2.8米，鋪設木地板，玄關位置旁設多個收納空間，客廳擺放3座位長梳化及茶几，飯廳以廂座設計，並放置6人餐桌椅。大廳外連三合一露台，外望拔萃女書院方向，部分大廳空間劃成音樂室，變身成三房一套，以藤製網格屏風分隔。

主人房設曲尺落地窗

主人套房配以曲尺落地窗，與大廳相同座向，房內有落地衣櫃擺放戶主衣服；套廁為交樓標準設計，配有浴缸、木製鏡櫃及臉盆櫃等。至於廚房，採用德國名牌Miele的配套家電，包括蒸焗爐、抽油煙機等，屬少數可明火煮食的單位，外連工人房等。

另一個兩房示範單位以A2座18樓C室為藍本，實用面積423方呎，以清水房展示；大廳開則四正，飯廳旁為開放式廚房，放置一組曲尺形櫥櫃及酒櫃，廚房配備西門子家電，工作枱面附隱藏式餐枱。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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