「舖王」家族放售兩九龍商場 叫價10億

旺角銀城廣場意向呎價1.66萬

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今次鄧氏家族放售的旺角銀城廣場，位處西洋菜南街，屬區內傳統購物熱點，是次推售樓層分佈於地庫、1至3樓，以及5至6樓，建築面積共約30,128方呎，以意向價約5億元計，意向呎價約1.66萬元；現時項目的租客包括夾公仔、營養保健產品及電腦產品等店舖。

美孚廣場民生消費力不俗

至於美孚廣場，位於美孚新邨4期；潘志明指出，美孚新邨為本港老牌大型私人屋苑，總伙數逾1.31萬伙，居民消費力強勁，物業總建築面積約46,357方呎，項目意向價同為5億元，意向呎價約1.07萬元；項目租客以民生、餐飲及零售業為主，主要大租客包括快餐店麥當勞、薩莉亞及渣打銀行等。

潘志明認為，雖然港人北上消費蔚然成風，但訪港旅客數字漸提升，加上近期政府推廣盛事活動，料可吸引更多本地居民及旅客留港消費。資料顯示，市場近期不乏大額商場易手，反映大型基座商場有價有市，矚目成交包括荃灣愉景新城基座商場早前易手，新世界（0017）以約40.2億元沽出，由華懋承接。

利駿主席相關人士1.5億購柯士甸道物業

另市場消息稱，尖沙嘴柯士甸道108號全幢及106號部分單位，新近以約1.5億元沽出，據悉新買家為主力從事室內設計及裝修業務的利駿集團（8360）的主席陳洪楷或相關人士；據了解，上述成交物業包括柯士甸道108號耀基大廈地舖、1樓商業部分及23個住宅單位，總面積約20,689方呎，折合呎價約7250元。

市場人士認為，物業位處九龍核心商住地段，步行至港鐵佐敦站只需數分鐘步程，同時毗鄰香港理工大學，相信有龐大住宿需求，預計新買家將為物業進行翻新改造，提供較高質素的服務式住宅，目標客源為區內上班人士，以及來港就讀大學的學生等。