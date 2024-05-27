布少明：樓市吸金力強 市場信心靠穩

近期市場信心趨穩，反映業主持貨信心的美聯信心指數最新報62.1點，雖然按周跌1.3%，但目前數值仍高於平均值，代表業主持貨信心靠穩，相信樓市短期將步入鞏固期，暫呈穩中向上之勢。若從業主放盤情况及心態去分析，在「全撤辣」初期，不乏急於沽貨業主趁勢加速放盤，但隨着不少筍盤陸續被市場吸納，加上業主持貨力增，導致放售盤於連升兩個月後，近月數量稍回落。據美聯物業網站顯示，最新放售網盤量錄36,820個，按月微回落0.5%，反映業主持貨力提高，市場信心與日俱增。

個人認為，當下整體樓市購買力仍然充沛，只是普遍買家抱持「執筍盤」心態，與賣方形成拉鋸，令交投短期回落。展望後市，最近香港股市表現明顯改善，有助帶動樓市氣氛；另方面，雖然近月美國聯儲局在息口議題上「時鷹時鴿」，但息口料已見頂；加上今年正值美國大選年，根據「往績」去推測，時任政府往往會傾力谷經濟，以爭取選票連任。所以今年踏入減息周期機會大，相信有望帶動二手交投穩中向好，刺激買家重新加速入市，樓市續走強是指日可待。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]