袁國守：「主權AI」崛起 受惠股伺機增持

看遠一點，港股能否再上一層樓，仍取決於內地會否再有救市措施出台，以及人民幣匯價走勢，而近期成交暢旺，北水和外資續眷戀港股，故後市可審慎看好。但要留心，阿里巴巴（9988）、百度（9888）及騰訊（0700）分別下調AI模型產品價格，投資者或憂慮AI相關業務的變現能力，可能限制大市向上動力。

反觀，AI龍頭股Nvidia（美：NVDA）首季業績沒令市場失望，且第二季業績展望也高於市場預期，股價突破千美元；有分析認為，由於全球各國亦開始採購晶片，以加快「主權AI」（國家利用基建設備及數據等產出AI之能力）發展，故AI產業值得繼續看俏，相關股份可伺機增持。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]