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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：AI壯大 電力股料好景

【明報專訊】2022年底，ChatGPT橫空出世，此後近乎每天都會聽到兩個英文字：AI（人工智能），從那刻開始AI概念股，特別是行業龍頭Nvidia（美：NVDA）節節攀升，僅約年半，累漲逾5倍。不敢追？那不妨考慮屬公用行業的電力股，因受惠於AI數據中心對電力需求急增，市場估計未來幾年或出現電力不足，一旦電價走高，電力股勢水漲船高。

ChatGPT登場初期，不少人喜以「人工智能聊天機械人」來形容這新產品，當時有同事誤以為是摸得到的「機械人」，由於筆者曾任職IT營業員及記者，對IT新聞不會陌生，故簡單向同事解釋，其實是一堆程式，有點如iPhone的Siri。惜，如同眾多「老散」，筆者沒勇氣及見識押注於當時僅160美元的Nvidia，只持有納指ETF（美：QQQ）便「安於現狀」。

好了，首季業績勝預期的Nvidia，今天股價已升穿1000美元，現價歷史市盈率逾60倍，或許嚇怕好些保守的投資者。

Nvidia升破千美元 可續持有

當然，在AI風潮下，一眾晶片股尤其是Nvidia，前景仍充滿無限想像，有貨在手值得繼續持有，但若不想個人投資組合持股過分集中，還可留意同樣得益於AI增長的電力股。

貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）近日表示，該公司正與各國政府商討如何為支持AI的關鍵投資提供資金，包括增加電力供應，並稱AI數據中心所需的電力，將超出想像。貝萊德估計，建設數據中心和支持AI技術的晶片工廠，以及為其提供電力的投資，高達數萬億美元。

AI數據中心推高電力需求

另外，日本估計，半導體工廠和支持AI數據中心的需求不斷增長，預計到2050年，該國對電力輸出的需求，將增加35%至50%。施羅德環球資源股票投資組合經理Alexander Monk亦表示，生成式人工智能（generative artificial intelligence）的快速增長，正加快推動電力需求；數據中心擴張、AI計算需求的能源強度提高及脫碳發電目標，共同為整個能源轉型業帶來非一般的盈利增長機會。

簡言之，隨AI產業壯大，電力需求勢增，故除晶片股外，電力股也具增長潛力，且估值相對低、股息率較高，值得多望兩眼。以主要在北美供電的龍頭股Nextera Energy（NEE）為例，現價市盈率約21倍，股息率2.7厘，年初至今累升26%，可視作「進可攻、退可守」之選。假如不想花時間選股，並分散風險，則不妨吼公用事業ETF，例如Vanguard Utilities Index Fund ETF（VPU）及Utilities Select Sector SPDR Fund （XLU），年初迄今雙雙累升近12%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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