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經濟
2024年5月27日星期一
伍禮賢 光證點股
投資策略
銀行主動出手 呈請內房清盤增 其他債權人對清盤有保留 憂收回款項成疑
債主若削債一半 或最終收回三成投資
內房加碼利息彌補 誘債權人削債
恒大擬悉售恒大汽車持股
戈壁創投：巴基斯坦電商金融科技有商機
瑞銀辜良雄：經濟具增長潛力 中國股市長遠看俏
首域盈信看好網易邁瑞醫療
一脈攻醫學影像 股東陣容強
18股份將派息3100億 港元需求增 建行H股涉935億 分析：恐推升拆息
G7財長關注中國產能過剩 或採適當措施應對
首家特專科企通過上市聆訊
髮型屋引入AI 推介髮型預覽效果
研發過百AI程式盼助本地服務業
環球經濟數據
金子：股價料有支持 友邦Call 24103
張兆聰：京東發債後受壓 反添吸引
張兆聰：Nvidia合作伙伴 VRT成贏家
伍禮賢：騰訊視頻號展現更大變現能力
涂國彬：金價中長期向上成大勢所趨
陳大為：美經濟會否重複七八十年代情况？
袁國守：AI壯大 電力股料好景
謝偉銓：未雨綢繆 推動樓宇定期維修保養
證券新客享免佣 留意其他收費
沈永年：入市前留意樓盤位置是否曾水浸
駿利亨德森投資：首季全球股息升 下半年料穩定增長
許健生：港邁向1.8萬億美元太空經濟
陳正犖：經濟數據仍處高位 美元短線或走強
溫傑：產品高端化兼全渠道銷售 帶動恒安國際增長
袁國守：「主權AI」崛起 受惠股伺機增持
林少陽：港股整固打底 更利後市
技術取勝：騰訊處50天線之上
李聲揚：勿盲目相信股市反映經濟
蔡金強：Nvidia引領新一輪技術革命
艾雲豪：運動博彩業風光背後 其實危機四伏
李順威：按格局變化投資
劉思明：績佳股料獲垂青 小米可吸
瑞銀亞洲：博股價反彈 小米牛56502
摩根大通亞洲：再跌穿80元關 阿里沽23343
周顯：恒指成分股太多 失本意
張佩儀：強積金撤對冲對僱主僱員影響
王弼：長遠樓價繫於私有產權保障
曾淵滄：長和碼頭地具改用途潛力
湯文亮：早知燈係火 唔使隨處摸
陳永傑：美失業人數升 減息機會增
廖偉強：地產代理可借鏡內地餐飲業
布少明：樓市吸金力強 市場信心靠穩
馬泰陽：資金湧新盤 啟德最吸金
「撤辣」後 港鐵新盤沽逾2000伙 鄧智輝：東涌東站1期爭取今年內重推
南區商場THE SOUTHSIDE出租率九成
本月一手1290宗成交 新地膺「賣樓王」
十大屋苑周末10成交 按周升1.5倍 4周新高
「舖王」家族放售兩九龍商場 叫價10億
高臨鄰近佐敦站 高層料望海景
新元朗中心交投淡 均呎1.15萬
延期年金合年輕在職人士
伍禮賢：騰訊視頻號展現更大變現能力
【明報專訊】騰訊控股（0700）早前公布的首季業績，反映廣告、金融科技與企業服務驅動營收延續去年的回暖態勢，同時遊戲業務收入於國際市場佔比將繼續提升，前景看好。
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騰訊
光證點股
伍禮賢
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債主若削債一半 或最終收回三成投資
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涂國彬：金價中長期向上成大勢所趨
陳大為：美經濟會否重複七八十年代情况？
袁國守：AI壯大 電力股料好景
謝偉銓：未雨綢繆 推動樓宇定期維修保養
證券新客享免佣 留意其他收費
沈永年：入市前留意樓盤位置是否曾水浸
駿利亨德森投資：首季全球股息升 下半年料穩定增長
許健生：港邁向1.8萬億美元太空經濟
陳正犖：經濟數據仍處高位 美元短線或走強
溫傑：產品高端化兼全渠道銷售 帶動恒安國際增長
袁國守：「主權AI」崛起 受惠股伺機增持
林少陽：港股整固打底 更利後市
技術取勝：騰訊處50天線之上
李聲揚：勿盲目相信股市反映經濟
蔡金強：Nvidia引領新一輪技術革命
艾雲豪：運動博彩業風光背後 其實危機四伏
李順威：按格局變化投資
劉思明：績佳股料獲垂青 小米可吸
瑞銀亞洲：博股價反彈 小米牛56502
摩根大通亞洲：再跌穿80元關 阿里沽23343
周顯：恒指成分股太多 失本意
張佩儀：強積金撤對冲對僱主僱員影響
王弼：長遠樓價繫於私有產權保障
曾淵滄：長和碼頭地具改用途潛力
湯文亮：早知燈係火 唔使隨處摸
陳永傑：美失業人數升 減息機會增
廖偉強：地產代理可借鏡內地餐飲業
布少明：樓市吸金力強 市場信心靠穩
馬泰陽：資金湧新盤 啟德最吸金
「撤辣」後 港鐵新盤沽逾2000伙 鄧智輝：東涌東站1期爭取今年內重推
南區商場THE SOUTHSIDE出租率九成
本月一手1290宗成交 新地膺「賣樓王」
十大屋苑周末10成交 按周升1.5倍 4周新高
「舖王」家族放售兩九龍商場 叫價10億
高臨鄰近佐敦站 高層料望海景
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