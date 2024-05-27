首域盈信看好網易邁瑞醫療

陳希驊表示，即使現在很多人都認為中國股市不宜投資，但在兩三年前，中國上市公司曾經受到熱烈追捧，指首域盈信的任務是嘗試逆向投資，於市場陷入恐慌時作出投資，料未來數年有多項因素將會支持中國市場的表現：「首先，中國擁有非常龐大的市場，因此我們能從不同行業眾多公司中挑選投資對象。我們相信，只要小心選擇，我們將可找到最後贏家。第二，不少中國企業的管理團隊具備熱誠及遠見，有望推動業務增長及發展。舉例來說，中國向來都是科技及互聯網行業的發展龍頭。當地的工業及醫療企業成功向價值鏈上游移動，而且大量新公司不斷冒出。」

網易大股東甚少減持 重視小股東利益

唐甜依也認為，仍然有理由對中國股市持積極態度，她表示：「首先，雖然中國是2023年表現最差的主要股市，但我預期中國的企業盈利增長將會超越發達市場，因此我認為這將可提供一個以低價買入優質中國股票的良機；第二，中國依然是以創新推動發展的國家，工程師及科學家的數目冠絕全球。中國也是多個科技領域的霸主，擁有頂尖的電池、太陽能板及無人機技術。由此可見，我們仍有充分機會發掘出具備領先技術及長期增長能力的企業。在投資中國市場時，我們認為精心挑選企業及保持耐性相當重要。」

根據恒指公司數據，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、京東（9618）及網易等科網股分別佔恒指比重9.45%、7.71%、5.95%、1.86%及0.89%，即總比重高達25.86%，是影響力最大的藍籌板塊，目前首域盈信對該板塊有何看法呢？

唐甜依表示：「中國於2021年開始打擊互聯網行業，其後政策搖擺不定。我認為，政策監管措施已經接近尾聲。這兩年來，互聯網企業專注於精簡業務，並追求盈利能力多於增長。現在，這項趨勢開始出現逆轉，企業對政策方向的態度更加正面，並更願意投資於新業務。

另一方面，互聯網公司的高增長時期大概已成過去。目前的關鍵，在於發掘優質增長型企業，而非收入增加但利潤及現金流欠奉的公司。因此，與以往相比，專心分析企業的人才因素及長期策略變得更加重要。」

她續稱：「在判斷企業的管理質素時，我們特別留意多項指標。首先是企業的擁有權，以及與投資者方向是否保持一致。以網易為例，該公司是中國第二大遊戲商，由創辦人丁磊持有約45%股權。在長達24年的上市歷史中，他只減持過一次股份，並一直竭力經營公司。此外，他亦相當重視少數股東回報。網易是中國首批回購股份及支付股息的互聯網企業，派息紀錄相當穩定，每年的股東總回報（股息加回購）約為3%。該公司擁有強大的董事會，當中只有一名執行董事，他同時也是創辦人，其他董事全是獨立董事。我們認為董事會獨立性是重要的考慮因素，原因是中國的大部分互聯網公司仍然由創辦人領導。另外，網易還相當注重回報創造。舉例來說，該公司曾經向阿里出售虧損的電商業務。網易管理層認為專注於回報的質素較規模更加重要。我們認為這類公司與我們的價值觀相似，並認同他們的長期策略。」

邁瑞多項產品內地市佔率高 續拓海外

另外，在進口替代趨勢中，柯雷看到投資機遇，他表示：「於30至40年前開始發展時，中國經濟的基數極低，而外國企業紛紛進入市場。隨着中國企業掌握新技術，他們持續向價值鏈上游移動。同時，中國亦培育出無數出色的人才及經驗豐富的工程師。在資本、人才及優秀企業的支持下，中國現已能夠利用自家供應鏈生產大量產品。我們於多個領域觀察到有關趨勢，包括醫療設備、半導體及其他工業行業，例如自動化行業。我們相信，這是中長期的重大機遇之一。」

柯雷認為，中國醫療設備企業邁瑞醫療是受惠進口替代趨勢的好例子：「邁瑞醫療為中國的醫院生產病人監察儀、超聲波機及其他醫療設備。邁瑞醫療目前於中國多項醫療產品市場的佔有率高達30%，並持續拓展海外市場。」

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