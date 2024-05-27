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經濟

恒大擬悉售恒大汽車持股

【明報專訊】恒大汽車（0708）昨發通告指出，公司於本月16日知悉，正進行清盤的「債王」中國恒大（3333）已與一名獨立第三方潛在買家訂立條款書，計劃出售全數63.48億股或58.5%恒汽持股，若按恒汽停牌前的股價0.38元計，涉及股份市值約為24.1億元。恒汽亦指已申請股份於今日復牌。

29%股份將被即時收購 今復牌

恒汽表示，待訂立買賣協議後的條款包括，由恒大控制的63.48億股恒汽股份當中，31.45億股或29%會被即時收購，而剩餘的約32億股股份，買家可在一定期限內決定是否行使選擇權。集團亦稱，於簽署買賣協議後或會觸發強制性全面要約責任。

通告續指出，條款書亦提及訂立一份授信協議，潛在買方將向恒大汽車提供信貸額，以資助集團持續經營及發展電動汽車業務。恒汽稱，目前集團資金嚴重短缺，於天津工廠自今年年初以來已不再生產作業。

恒汽上周公布，附屬公司近日收到地方行政部門下發函件，內容包括因公司未按協議相關條款約定履行合同義務，地方行政部門根據法律法規，要求公司向地方行政部門退回已發放各項獎勵及補貼，合計約19億元人民幣。

恒汽曾於去年8月14日宣布，建議發行新股予阿聯酋國家主權基金持股的紐頓集團，集資約38.9億元，同時亦將欠付中國恒大及前主席許家印共約209億元貸款轉換為新股。惟恒大汽車於上月初宣布，有關交易已告終止。

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