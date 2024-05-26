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經濟
2024年5月26日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
兩虛產交易平台撤港牌照申請 能否獲牌月底揭盅 業界：港成本高難吸引國際平台
MARINI兩房722萬沽 4年實蝕112萬
美股三大指數回升 納指續創收市新高
高盛料美首次減息延至9月 今年仍會減兩次
美6月中恢復對華265項商品徵關稅
匯控花旗等要求更多員工返辦公室工作
氣候變化兼熱錢湧入 可可豆價飈
遠期交易採購可可豆 礙農民投資
張宗永：由間諜案談到問責
薛偉傑：港產骨科手術輔助機械人 自研關鍵零部件免被「卡脖子」
馮其十：超長期特別國債搶手 利好內地經濟
馮其十：超長期特別國債搶手 利好內地經濟
【明報專訊】在官宣兩個多月後，內地穩經濟「大招」之一的超長期特別國債終於落地，市場反響火爆。對於增長基礎仍待穩固的內地經濟而言，這是一大利好。不過，這次發行特別國債與過去有所不同，多個關鍵點值得關注。
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兩虛產交易平台撤港牌照申請 能否獲牌月底揭盅 業界：港成本高難吸引國際平台
MARINI兩房722萬沽 4年實蝕112萬
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