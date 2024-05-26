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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：港產骨科手術輔助機械人 自研關鍵零部件免被「卡脖子」

【明報專訊】元化智能科技（香港）有限公司共同創辦人孟慶虎表示，該公司自行研發和生產的「錕鋙」骨科手術輔助機械人，已賣出5部，主要賣到內地。

「錕鋙」的功能是輔助醫生完成髖關節更換和膝關節更換兩種手術。所謂輔助，是指仍然需要醫生來進行手術，但該機械人限制落刀位置和深度，比起純粹以人手進行手術，會更精準和安全。

可配合不同廠商人工關節

孟慶虎表示，內地也有多家公司推出了同類機械人，但關鍵零部件卻全部都是向外國公司採購，實際只是負責系統集成和組裝工作。例如，機械臂大多數是採用德國或丹麥的產品，導航儀則是採用加拿大的產品。其最大風險是，一旦被外國「卡脖子」，斷供這些關鍵零部件，就會無法生產。所以，該公司堅持自行研發機械臂和導航儀。

中文大學矯形外科及創傷學系臨牀助理教授王添欣表示，市場上的骨科手術輔助機械人通常都只能使用個別公司的人工關節；而「錕鋙」採用開放式設計，可以使用不同公司生產的人工關節，增加了選擇，是一大優點。

元化智能科技表示，由於產量毋須太大，「錕鋙」的最後組裝工作可以在香港進行，而一些關鍵零部件在內地生產、深圳組裝。最近，該公司參加了貿發局的「香港國際醫療及保健展」等多個展覽，希望打開香港和外國市場。

明報記者 薛偉傑

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